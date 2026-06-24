Aviva vai disponibilizar seguros de vida através do ChatGPT

A Aviva tornou-se numa das primeiras seguradoras a disponibilizar cotações de seguro de vida através do ChatGPT, expandindo assim a sua colaboração com a OpenAI. Agora, ao introduzirem os seus dados pessoais, os clientes vão poder obter uma proposta inicial de seguro com as informações pré-preenchidas, facilitando a continuação do processo de subscrição de seguro no site da seguradora.

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A iniciativa surge poucos meses após o lançamento, em abril, de uma funcionalidade semelhante para seguros de habitação, a apólice Signature, que serviu de base para esta nova fase. A compra final do seguro de vida continua a ser concluída no website da Aviva, mas o processo de cotação passa a poder ser iniciado inteiramente dentro do ChatGPT, explicam em comunicado.

Fran Bruce, diretora de proteção da Aviva, sublinhou que, apesar de os modelos de linguagem de grande escala ainda representarem um “canal emergente nos serviços financeiros”, a empresa antecipa um crescimento da adoção deste método de compra à medida que os comportamentos dos consumidores mudam.

“Esta é mais uma etapa para aumentar a consciencialização dos consumidores sobre seguros de proteção, tornando os nossos produtos mais acessíveis”, afirmou.

A seguradora não revelou prazos concretos para novas expansões desta parceria, mas indicou que pretende alargar esta abordagem a outros produtos.