Câmaras pedem ajuda urgente ao Governo para salvar obras do PRR

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) enviou uma nova carta ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, a pedir uma solução urgente para obras municipais financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que não deverão estar concluídas até ao final de agosto, incluindo projetos em escolas, centros de saúde, habitação pública e lojas de cidadão.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Segundo avança o Público esta quarta-feira, as autarquias temem ter de devolver verbas já recebidas e suportar custos que dizem não conseguir assumir sozinhas, pedindo ao Governo, por isso, que crie um mecanismo para assegurar “financiamento alternativo” para esses projetos. Por sua vez, o gabinete do ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, apela a que os beneficiários executem o máximo possível até ao fim do prazo.

Em Lamego e São João da Pesqueira, por exemplo, há obras de habitação social, saúde e cuidados continuados e ainda um museu com atrasos e incerteza sobre financiamento futuro, que poderá ter de vir do Banco Europeu de Investimento (BEI) ou ser enquadrado pelo PTRR ou PT2030, de acordo com o jornal.