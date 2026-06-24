Chega agenda reapreciação do decreto de perda de nacionalidade para 3 de julho

O Chega agendou para a reunião plenária do Parlamento de 3 de julho a reapreciação do decreto que altera o Código Penal para permitir a perda de nacionalidade, diploma que foi chumbado por unanimidade pelo Tribunal Constitucional.

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Este diploma, que pretendia criar uma pena acessória de perda da nacionalidade no Código Penal, foi aprovado no parlamento em dezembro passado pelo PSD, Chega e Iniciativa Liberal — uma maioria superior a dois terços.

Em maio, porém, o Tribunal Constitucional, pela segunda vez em relação a esta matéria, concluiu pela sua inconstitucionalidade por violação dos princípios da igualdade e proporcionalidade.

Na sequência da decisão do Tribunal Constitucional, o presidente do Chega, André Ventura, anunciou como prioridade da sua bancada a confirmação do decreto, mas PSD e Iniciativa Liberal já se demarcaram dessa via do ponto de vista político.

André Ventura considerou que a confirmação do diploma pelo Parlamento “não é nem nenhuma afronta, nem nenhum desrespeito” ao órgão de soberania Tribunal Constitucional, “mas a assunção do princípio político de que quem vem para Portugal deve cumprir regras“.

“E Portugal deve assegurar que, se violar estas regras, viola o pacto que o levou a estar cá e deve perder a nacionalidade“, alegou.

Porém, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, já disse que a sua bancada não pretende provocar um conflito institucional por esta questão, enquanto a presidente da IL, Mariana Leitão, assegurou que os deputados liberais não vão contrariar a decisão do Tribunal Constitucional.

Na sessão plenária de 3 de julho, será também discutida a uniformização da norma do regime de IVA em matéria de obras em áreas de reabilitação urbana. Neste caso, pretende-se uma clarificação em torno deste regime de IVA que está a opor a Autoridade Tributária, as câmaras municipais e, do outro lado, entidades diversas como Instituições Particulares de Solidariedade Social.