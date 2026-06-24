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CIN dá voz a campanha internacional que apela à adoção de a ‘cool roofs’

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Em Portugal, a campanha será digital, promovida em Linkedin e em Instagram, durante dez semanas. Todas as semanas serão libertados novos conteúdos.

A marca de tintas e vernizes CIN lançou a campanha “Cool Roofs. Smart Choice”, com o intuito de acelerar a adoção de coberturas refletivas para mitigar o efeito do aquecimento global.

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Os revestimentos ‘cool roofs’ são o mote desta iniciativa impulsionada pela organização Nova Paint Club, aliança que areune empresas independentes de tintas, da qual a CIN é membro fundador. De acordo com o comunicado da CIN, os ‘cool roofs’ são revestimentos para telhados e coberturas “que permitem refletir uma elevada percentagem de luz solar e minimizar a absorção de calor”.

A iniciativa é lançada em simultâneo pelos 14 países-membros da Nova Paint Club, com uma forte componente digital e partilha coordenada de conteúdos, envolvendo fabricantes independentes de tintas e revestimentos de todo o mundo. A campanha foi desenhada pela agência Greenhouse Uk.

“Ao dar voz a esta campanha global, reforçamos o papel das tintas como parte ativa da solução para um futuro mais ecoeficiente, demonstrando que um gesto tão simples como pintar um telhado de branco melhora o conforto, reduz o consumo energético e contribui para cidades mais sustentáveis”, considera Liliana Leis Soares, diretora de marketing da CIN.

Em Portugal, a campanha será digital, promovida em Linkedin e em Instagram, durante dez semanas. Todas as semanas serão libertados novos conteúdos.

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