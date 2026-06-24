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Economia Azul em debate: sustentabilidade, inovação e o futuro do mar em Matosinhos

  • ECO
  • 8:00

A Conferência Matosinhos e a Nova Economia do Mar acontece no dia 10 de julho, em Matosinhos. O papel da economia azul e o ecossistema de startups ligadas ao mar vão ser alguns dos temas em discussão.

A Economia Azul estará em destaque no próximo dia 10 de julho, nos Paços do Concelho de Matosinhos, numa conferência que reunirá decisores, especialistas e empresas para discutir o contributo do mar para o desenvolvimento sustentável e regenerativo.

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Entre os temas em debate estarão também a logística verde, a descarbonização do transporte marítimo, a ciência, biotecnologia e startups do mar.

A sessão de abertura contará com a participação de António Costa, diretor do ECO, e de Luísa Salgueiro, presidente da Câmara Municipal de Matosinhos. O programa arranca com uma intervenção de Álvaro Sardinha, presidente da Economia Azul – Centro de Competência, dedicada ao papel da Economia Azul na promoção de novos modelos de crescimento sustentável.

Entre os temas em debate estarão também a logística verde, a descarbonização do transporte marítimo, a ciência, biotecnologia e startups do mar.

O evento tem como objetivo promover a reflexão sobre os desafios e as oportunidades associadas à economia azul, num momento em que a inovação, a sustentabilidade e a competitividade assumem um papel central no desenvolvimento das economias costeiras.

A conferência Matosinhos e a Nova Economia do Mar é de acesso livre, mediante inscrição prévia e à capacidade da sala. Consulte o programa e inscreva-se aqui.

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