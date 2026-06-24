Edição deste ano do Rock ‘n’ Law adiada para setembro devido ao mau tempo
A 16.ª edição do Rock 'n' Law, que estava prevista acontecer esta quinta-feira, foi adiada para setembro devido ao mau tempo. A nova data será anunciada em breve.
Apesar de inicialmente prevista para decorrer esta quinta-feira no Lust in Rio, em Lisboa, a 16.ª edição do Rock ‘n’ Law foi adiada para setembro devido ao mau tempo. Uma situação que a organização diz-se “incompatível” com a realização da iniciativa em formato sunset ao ar livre. A nova data será anunciada em breve.
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Ainda assim, mantém-se inalterado o compromisso solidário desta edição: “angariar o maior donativo possível” para apoiar a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, através do projeto “Recuperar a nossa casa (Quartel)”, na sequência dos danos sofridos nas suas instalações e viaturas durante a tempestade Kristin.
“Esta foi uma decisão difícil, mas necessária. O Rock ‘n’ Law é um evento de música, solidariedade e celebração, e queremos garantir que todos possam viver esta edição nas melhores condições. O nosso compromisso com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria mantém-se inalterado e contamos com todos em setembro”, afirma em comunicado o advogado responsável pela organização João Louro e Costa.
A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1948, contando atualmente com mais de 75 anos de atividade. Presta serviços de socorro e assistência em situações de emergência, incluindo incêndios, acidentes e catástrofes naturais, no âmbito da Saúde e Proteção Civil, desenvolvendo também ações de prevenção e sensibilização da comunidade. Dispõe de 29 colaboradores remunerados e 65 voluntários e, no decorrer da tempestade Kristin sofreu danos nas instalações e viaturas, condicionando a capacidade operacional.
A 16.ª edição contará com um novo formato em modo sunset, 11 bandas constituídas por advogados e ainda um DJ, reunindo sociedades de advogados, empresas e sociedade civil em torno de uma causa comum.
O Rock ‘n’ Law é uma iniciativa solidária que, ao longo das últimas 15 edições, já angariou mais de 986 mil euros e apoiou 23 projetos de solidariedade social, através de um evento anual de música e solidariedade promovido por sociedades de advogados e que move a sociedade civil e as empresas.
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