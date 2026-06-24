Edição deste ano do Rock ‘n’ Law adiada para setembro devido ao mau tempo

Apesar de inicialmente prevista para decorrer esta quinta-feira no Lust in Rio, em Lisboa, a 16.ª edição do Rock ‘n’ Law foi adiada para setembro devido ao mau tempo. Uma situação que a organização diz-se “incompatível” com a realização da iniciativa em formato sunset ao ar livre. A nova data será anunciada em breve.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Ainda assim, mantém-se inalterado o compromisso solidário desta edição: “angariar o maior donativo possível” para apoiar a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, através do projeto “Recuperar a nossa casa (Quartel)”, na sequência dos danos sofridos nas suas instalações e viaturas durante a tempestade Kristin.

“Esta foi uma decisão difícil, mas necessária. O Rock ‘n’ Law é um evento de música, solidariedade e celebração, e queremos garantir que todos possam viver esta edição nas melhores condições. O nosso compromisso com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria mantém-se inalterado e contamos com todos em setembro”, afirma em comunicado o advogado responsável pela organização João Louro e Costa.

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1948, contando atualmente com mais de 75 anos de atividade. Presta serviços de socorro e assistência em situações de emergência, incluindo incêndios, acidentes e catástrofes naturais, no âmbito da Saúde e Proteção Civil, desenvolvendo também ações de prevenção e sensibilização da comunidade. Dispõe de 29 colaboradores remunerados e 65 voluntários e, no decorrer da tempestade Kristin sofreu danos nas instalações e viaturas, condicionando a capacidade operacional.

A 16.ª edição contará com um novo formato em modo sunset, 11 bandas constituídas por advogados e ainda um DJ, reunindo sociedades de advogados, empresas e sociedade civil em torno de uma causa comum.

O Rock ‘n’ Law é uma iniciativa solidária que, ao longo das últimas 15 edições, já angariou mais de 986 mil euros e apoiou 23 projetos de solidariedade social, através de um evento anual de música e solidariedade promovido por sociedades de advogados e que move a sociedade civil e as empresas.