Estes são os oito traços do líder capaz de fazer a diferença

O momento de encerramento dos Prémios ECO/CIMPOR 2026 ficou marcado por uma intervenção densa e estruturada de Pedro Reis, vice-presidente do Conselho Consultivo Estratégico da CIMPOR, para fechar uma tarde de reconhecimento ao talento e à gestão de excelência em Portugal. “Emparceirar com o ECO é garantia de profissionalismo e de qualidade”, afirmou o ex-ministro da Economia, dirigindo também palavras de reconhecimento ao júri pelo critério demonstrado na seleção dos vencedores.

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Uma nota especial foi reservada para a vencedora do Lifetime Achievement Award, Isabel Furtado, CEO da TMG Automotive. Pedro Reis não escondeu a admiração pela galardoada, descrevendo-a como “um exemplo e uma inspiração” e sublinhando que a atribuição do prémio a uma empresária do Norte representava o melhor de Portugal no plano empresarial. “Gosto muito de ver que foi atribuído a uma empresária, a uma mulher de fibra do Norte”, disse.

Consegue um líder fazer a diferença?

Pedro Reis partilhou oito traços que considera essenciais para a liderança empresarial num mundo que descreveu como “complexo e volátil”. O primeiro é a visão, porque não existe liderança sem a capacidade de converter uma missão em ação concreta. “A liderança implica ter grandeza, mas ao mesmo tempo realismo. Grandeza no sentido de ambição, de amplitude, e realismo no sentido de execução”, explicou, acrescentando que, na cultura portuguesa, “onde tudo é prioridade e, por isso, nada é prioridade”, o discernimento sobre o que realmente importa é particularmente difícil.

O segundo traço é a determinação, que distinguiu da teimosia, reconhecendo que existe uma linha ténue entre a obsessão necessária e a cegueira que se deve evitar, em que a resiliência, a consistência e a humildade são os ingredientes para o equilíbrio certo.

A capacidade de mobilização ocupa o terceiro lugar e, para Pedro Reis, isso sente-se antes de qualquer resultado confirmar. “Quando se entra numa organização, sente-se logo se há mobilização ou não, muito antes dos resultados validarem isso”. Atrair pessoas melhores do que o próprio líder e saber aceitar o erro foram ainda destacados como expressões concretas desta qualidade.

É importante que a pessoa nunca se esqueça de manter viva a curiosidade na vida, nomeadamente à medida que avança na experiência Pedro Reis Vice-Presidente do Conselho Consultivo Estratégico da CIMPOR

O carácter surge em quarto lugar, embora o ex-ministro tenha admitido que poderia tê-lo posto em primeiro. “O líder impregna a organização de acordo com a sua densidade e integridade dos seus valores e só assim consegue liderar pelo exemplo”, afirmou, insistindo que não é apenas uma questão de valores, mas sobretudo de atitude.

A curiosidade é o quinto traço e um dos mais esquecidos, ainda que seja esta característica que alimenta a inovação e a antecipação. “É importante que a pessoa nunca se esqueça de manter viva a curiosidade na vida, nomeadamente à medida que avança na experiência”, defendeu.

A cultura e a visão do mundo compõem o sexto elemento, na convicção de que aquilo que parece mais distante da gestão quotidiana é, com frequência, o que faz a diferença nos momentos decisivos.

O sétimo traço, crucial para qualquer profissional em posição de liderança, é a execução. Toda a reflexão anterior perde sentido sem “foco na ação, obsessão com a implementação e orientação para resultados”.

O oitavo e último elemento funciona como um teste definitivo. Pedro Reis levantou duas questões: o líder consegue marcar a diferença? E consegue fazer sonhar, mas também fazer acontecer o sonho? “Estou convencido que, se carimbarmos com positividade, temos líder, e é isso, em última análise, que faz o carisma”, concluiu, lembrando que “o carisma e a credibilidade vêm dos resultados e do carácter”.

Assista à cerimónia através do vídeo abaixo.