Fabricante de tanques KNDS prepara entrada em bolsa da Europa

A fabricante dos tanques Leopard, a franco-alemã KNDS, avançou com a sua intenção de realizar uma oferta pública inicial (IPO) e cotar as suas ações nas bolsas de Paris e Frankfurt, dando início a uma das maiores operações bolsistas na Europa dos últimos anos.

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A empresa informou que os atuais acionistas, o Governo alemão e a GIAT Industries, empresa controlada pelo Estado francês, que deverão colocar no mercado uma participação correspondente a 20% do capital social, noticia o Financial Times.

O diretor-executivo da KNDS, Jean-Paul Alary, afirmou ao anunciar a IPO que “a Europa está a entrar numa nova era de defesa e segurança”, à medida que “as forças armadas estão a modernizar-se rapidamente e a reconstruir capacidades críticas de defesa terrestre”, citado pela CNBC.

“A entrada em bolsa prevista é um passo lógico para a KNDS, aumentará a nossa agilidade estratégica e apoiará o investimento contínuo em capacidade, inovação e tecnologias de última geração”, acrescentou o executivo.

Após a entrada da KNDS na bolsa, prevê-se que tanto a GIAT como o KfW detenham, cada um, 40% do capital social ordinário do fabricante de equipamento de defesa, enquanto os restantes 20% corresponderão ao free float (percentagem das ações de uma empresa que está efetivamente disponível para negociação livre na bolsa de valores).

A este respeito, prevê-se um período de imobilização de 10 anos, tanto para a GIAT como para o KfW, durante o qual não será permitida a venda de ações da KNDS que reduza a respetiva participação para menos de 30% sem a aprovação prévia da outra parte.

O presidente do grupo, Tom Enders, frisou em maio — numa carta enviada ao governo da Alemanha — que a KNDS pretende atingir uma capitalização de mercado entre 15 a 20 mil milhões de euros.

O fabricante de sistemas de defesa terrestre opera uma plataforma industrial pan-europeia com aproximadamente 11.000 trabalhadores em 32 centros de produção e serviços em 12 países. Em 2025, gerou receitas de 4.400 milhões de euros.

Para o presente exercício, a KNDS prevê um crescimento das receitas de cerca de 30%, impulsionado por uma forte procura em todos os segmentos. A médio prazo, a empresa de armamento prevê receitas anuais entre 11.000 e 12.000 milhões de euros, impulsionadas por um forte crescimento em todos os segmentos e pela aceleração das despesas mundiais em defesa.