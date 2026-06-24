FOSSA Systems capta 9,25 milhões de euros para lançar satélites de defesa

A FOSSA Systems levantou 9,25 milhões de euros numa nova ronda de financiamento destinada a acelerar a expansão internacional da empresa e reforçar o desenvolvimento de infraestruturas espaciais para comunicações seguras e aplicações de defesa e segurança. Com esta ronda, a espanhola eleva para quase 20 milhões de euros o financiamento captado desde a sua criação.

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Os fundos serão utilizados para “reforçar a equipa, expandir a atividade comercial, desenvolver novas capacidades orientadas para os setores da Segurança e Defesa”, ao mesmo tempo que a empresa espanhola continua a implementação da constelação própria de 140 satélites de baixa órbita terrestre.

“Graças à FOSSA Systems, as nações de menor dimensão, os Ministérios da Defesa e as empresas globais podem definir e executar a sua própria estratégia espacial em apenas alguns meses, dado que a integração vertical de toda a cadeia tecnológica e de produção nos permitiu reduzir significativamente os custos dos satélites”, afirmou Julián Fernández, CEO e cofundador da FOSSA Systems, citado em comunicado.

A operação foi liderada pelo fundo espanhol Kibo Ventures e contou com a participação da sociedade portuguesa de capital de risco Índico Capital Partners, atual investidor de referência da empresa, da Sociedade Espanhola para a Transformação Tecnológica (SETT), da SPARX e da WISeSAT.

“Na Índico, a nossa convicção em deep tech está enraizada no apoio a empresas que constroem infra-estruturas críticas e de longo prazo. A FOSSA Systems espelha bem esta tese. Com uma presença operacional já ancorada em Espanha e Portugal, a sua entrada no mercado de defesa japonês e a selecção para o programa DIANA da NATO, a FOSSA vê a sua tecnologia expandir-se globalmente”, reiterou Stephan de Moraes, Managing Partner da Índico Capital Partners, citado no comunicado.

Segundo Julián Fernández, a integração vertical da cadeia tecnológica e de produção permitiu reduzir custos e acelerar a capacidade de resposta da empresa. “Em apenas alguns anos, passámos de uma startup a uma empresa com presença internacional, com 25 satélites lançados e tecnologia que responde às necessidades reais dos clientes industriais, institucionais e governamentais. O nosso objetivo é estabelecer a FOSSA como uma referência europeia no setor espacial soberano”, acrescentou.

A FOSSA Systems emprega cerca de 60 pessoas em Espanha e Portugal e já lançou mais de 25 satélites desde a sua fundação, com lançamento do 26º satélite previsto para as próximas semanas.

“A Europa precisa de campeões tecnológicos capazes de reduzir as dependências em setores estratégicos. A FOSSA demonstrou a sua capacidade de desenvolver e operar infraestruturas espaciais soberanas com uma velocidade e eficiência excecionais”, vincou Juan López Santamaría, partner da Kibo Ventures, mencionado na nota.

A ronda surge num momento em que o setor espacial tem ganho relevância estratégica para o bloco europeu. Esta terça-feira, a Airbus e a Leonardo pressionaram Bruxelas para aprovar a proposta de fusão pan-europeia no setor espacial com a Thales, argumentando que a consolidação é essencial para competir com os norte-americanos e chineses.

A empresa espanhola ainda refere que foi selecionada para o programa DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) da NATO, uma iniciativa da Aliança Atlântica dedicada ao desenvolvimento de tecnologias emergentes de dupla utilização, que também integra Portugal através da parceria estratégica entre a idD Portugal Defence e o Instituto Pedro Nunes (IPN).