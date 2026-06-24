Há uma nova definição de luxo? ECO Luxury Summit discute a indústria

A 1.ª edição da ECO Luxury Summit acontece no dia 2 de julho, às 09h00, no Estúdio ECO, para discutir a indústria e a criação de valor no luxo.

Se há uma nova definição de luxo no mercado, o ECO Avenida quer conhecê-la, esmiuçá-la e debatê-la. No dia 2 de julho, a partir das 09h00, no Estúdio ECO, juntamos decisores, investidores e especialistas na 1ª edição da ECO Luxury Summit para analisar o novo ciclo da indústria, com foco nos criadores das marcas, cadeias de produção, sustentabilidade, imobiliário prime, turismo de luxo e modelos de negócio que vão marcar o setor em 2026.

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A entrada é livre (sujeita à lotação da sala) e as inscrições estão abertas aqui.

Numa área em que Portugal se tem procurado afirmado, a partir do seu know how de excelência, convidamos o secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira, para fechar a ECO Luxury Summit.

A abrir a conferência, Michael Pinkhasov, professor auxiliar convidado da Nova SBE e co-director do Luxury Management Workstream desta universidade, vai analisar as novas tendências de gosto, como elas estão a afetar os consumidores e como mudam a indústria. Michael Pinkhasov, norte-americano, é, além disso, o autor do livro Real Luxury: How Luxury Brands Can Create Value for the Long Term.

“Para qualquer país, um setor de luxo forte funciona como uma forma de diplomacia: atrai a atenção, estimula a curiosidade, gera emoções positivas e diferencia e posiciona a ‘marca’ do país na mente do público. Quando ancorado no património cultural, conta a história do povo e das ideias do país“, diz o professor ao ECO Avenida, antecipando a sua apresentação na ECO Luxury Summit. “O luxo tem, portanto, um grande potencial para gerar exportações e atrair investimento e, quando se trata de bens e serviços de luxo, pode fazê-lo de uma forma que cria oportunidades em vez de pressão competitiva para a população local (por exemplo, em contraste com o imobiliário, no qual Portugal tem concentrado grande parte do foco)”, nota.

Na conferência, olhamos também para os cinco factos relevantes sobre o universo do luxo em 2026, pela mão de Inês Risques, também professora auxiliar da Nova SBE e co-diretora do Luxury Management Workstream, um programa que recentemente produziu um estudo sobre a perceção do que é, e do que pode ser, o luxo em Portugal (O luxo português é pequeno. E talvez seja aí que começa o seu valor).

Seguem-se três painéis dedicados ao luxo no novo ciclo económico, cadeias de produção e sustentabilidade e imobiliário de luxo e turismo, cujos convidados pode conhecer em detalhe no programa da ECO Luxury Summit. E o encerramento será do secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira.

A 1ª edição da ECO Luxury Summit convida também a uma leitura mais profunda do estado da indústria em Portugal, a partir da experiência de Francisco Carvalheira, presidente da associação de marcas de excelência Laurel, afiliada da Eccia (European Cultural and Creative Industries Alliance). Esta organização europeia junta associações do setor oriundas de outros seis país: Altagamma (Itália), Circulo Fortuny (Espanha), Comité Colbert (França), Gustaf III Kommitté (Suécia), Meisterkreis (Alemanha) e Walpole (Reino Unido). Em conjunto, estas entidades representam mais de 750 marcas e instituições culturais.

Veja aqui o programa:

09h00 Chegada e Credenciação

09h30 Opening Remarks

António Costa, Diretor do ECO

09h45 O Estado Global do Luxo em 2026: uma nova definição e uma nova direção

Keynote Speaker: Michael Pinkhasov, Professor Auxiliar Convidado da Nova SBE e co-director do Luxury Management Workstream, Nova SBE

10h00 Data Briefing ECO: 5 factos para 2026 (crescimento, margens, China e EUA, mercado secundário, pressão regulatória)

Inês Risques, Professora Auxiliar Convidada da Nova SBE e co-directora do Luxury Management Workstream, Nova SBE

10h10 Estratégia e Mercados: margens, cotações e consolidação, o luxo perante o novo ciclo económico

Eric van Leuven, Presidente da Associação Avenida

Paula Sousa (Ginger and Jaegger)

David Kolinsky (Boutique dos Relógios)

10h45 Produção, Cadeias e Sustentabilidade: da fábrica ao consumidor final, compliance, certificação e auditoria no luxo

Ricardo Silva, Presidente da ATP

Nuno Barra, Administrador Vista Alegre

Hermano Rodrigues, Diretor da EY Parthenon

11h15 Intervalo

11h30 A Laurel e as marcas de excelência

Francisco Carvalheira, Secretário-geral da Laurel

11h45 Imobiliário Prime e Turismo de Luxo: capital e destino, imobiliário de luxo, hotelaria e a guerra pelas margens

António Ribeiro da Cunha, Mello RCD

Diana Noronha Feio, Managing Partner da Openbook Studio

João Freitas Fernandes, CEO do VILLAS, a MAP Group Company

12h30 Encerramento

João Rui Ferreira, Secretário de Estado da Economia