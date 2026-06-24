Hoje nas notícias: PRR, habitação e combustíveis

Câmaras municipais procuram uma solução para obras do PRR em risco de derrapagem, enquanto o preço médio das casas chegou aos 261 mil euros e os combustíveis exigiram às famílias portuguesas um esforço real entre os mais elevados da União Europeia. Conheça estas e outras notícias em destaque na imprensa nacional esta quarta-feira.

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Câmaras pedem ajuda urgente ao Governo para salvar obras do PRR

A Associação Nacional de Municípios Portugueses enviou nova carta a Luís Montenegro a pedir uma solução urgente para obras municipais financiadas pelo PRR que não deverão estar concluídas até ao final de agosto, incluindo projetos em escolas, centros de saúde, habitação pública e lojas de cidadão. As autarquias temem ter de devolver verbas já recebidas e suportar custos que dizem não conseguir assumir sozinhas, enquanto o Governo apela a que os beneficiários executem o máximo possível até ao fim do prazo. Em Lamego e São João da Pesqueira há obras de habitação social, saúde e cuidados continuados com atrasos e incerteza sobre financiamento futuro.

Leia a notícia completa no Público (ligação indisponível).

Restauração em “modo sobrevivência” pede apoios ao Governo e autarquias para enfrentar verão incerto

A ProVar alerta que a restauração enfrenta um verão de forte incerteza, com quebra da procura, custos elevados e pressão nas tesourarias, apesar dos máximos registados no turismo. A associação defende que as autarquias canalizem parte das receitas das taxas turísticas para promover a gastronomia local e pede ao Governo medidas como IVA a 6% em produtos alimentares, revisão da TSU e aceleração do pacote de apoios prometido ao setor. Entre as medidas previstas estão incentivos ao investimento até 60 mil euros, com 30% a fundo perdido, e o alargamento dos prazos de pagamento de empréstimos contraídos durante a pandemia.

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Esforço de Portugal com combustíveis durante a guerra foi dos mais violentos na UE

Entre março e maio, os combustíveis em Portugal subiram em média 20,4% em termos homólogos, colocando o país a meio da tabela europeia em variação nominal, mas entre os sete com maior esforço real quando se considera o rendimento disponível e o peso dos combustíveis no orçamento familiar. O índice calculado para Portugal ficou em 84, acima de países onde os aumentos foram superiores, devido ao rendimento disponível abaixo da média europeia e ao peso dos combustíveis nas despesas das famílias. Em Espanha, a subida média trimestral foi de 14,3% e o esforço médio ficou nos 52,3.

Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

Preço médio das casas aumentou 100 mil euros em cinco anos

O preço médio de uma casa em Portugal chegou aos 261.052 euros no primeiro trimestre, mais cerca de 100 mil euros do que no mesmo período de 2021, o que corresponde a uma subida de 61,5% em cinco anos. O índice de preços da habitação avançou 17,8% em termos homólogos, apesar de o número de transações ter caído 8,7%, e o mercado movimentou 9.921 milhões de euros. A Grande Lisboa registou o preço médio mais elevado, acima de 423 mil euros, enquanto os compradores não residentes pagaram em média cerca de 450 mil euros por casa.

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Investigação da Operação Influencer pesca provas no processo Marquês

Os procuradores da Operação Influencer pediram elementos do processo Operação Marquês, em julgamento, incluindo cópias dos autos de buscas realizadas em março de 2015 à casa e ao gabinete de Vítor Escária no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG). A investigação procura recolher provas no âmbito das suspeitas de tráfico de influências relacionadas com a aprovação de um centro de dados em Sines. Vítor Escária, antigo chefe de gabinete de António Costa, foi ouvido como testemunha na Operação Marquês e confirmou em julgamento ter recebido um pedido de José Sócrates para agilizar pagamentos ao Grupo Lena na Venezuela.

Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago).