Hospital Clínico Veterinário UAX celebra 20 anos de vanguarda veterinária como referência europeia

Como relatou, durante este período, o HCV, que faz parte da cidade da saúde UAX, desenvolveu um modelo diferencial baseado na real integração entre a Faculdade de Medicina Veterinária e a prática clínica, posicionando-se como referência tanto a nível nacional como europeu.

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Sublinhou que, desde a sua criação, a HCV tem estado comprometida com uma combinação de excelência académica, inovação tecnológica e experiência clínica real. A sua equipa, composta por mais de 80 veterinários altamente especializados, opera em instalações de última geração que permitem que todo o processo de cuidados seja abordado, desde a prevenção à reabilitação.

Esta abordagem traduz-se num modelo de formação único em que o hospital é uma parte fundamental da aprendizagem dos estudantes de veterinária UAX. Desta forma, os estudantes acedem à clínica real, enfrentando casos complexos e adquirindo desde o início as competências necessárias para o seu desenvolvimento profissional.

O hospital presta cuidados veterinários ininterruptos 365 dias por ano, com uma UCI totalmente operacional. Assim, nestas duas décadas, o impacto do Hospital Clínico Veterinário UAX resultou em mais de 7.600 estudantes formados e mais de 150.000 animais a frequentar, juntamente com um volume de 15.000 procedimentos clínicos por ano. Além disso, cuida de mais de 900 cavalos por ano, dos quais cerca de 30% são de elite, e realiza cerca de 780 cirurgias equinas anualmente.

O HCV oferece ainda uma variedade de especialidades clínicas que abrangem disciplinas como odontologia, dermatologia, neurologia, oncologia, oftalmologia ou medicina interna, entre outras, incluindo também áreas como medicina de animais exóticos, reprodução ou reabilitação e fisioterapia. Além disso, conta com uma equipa docente composta por profissionais ativos, garantindo uma ligação direta entre o ensino e a realidade do mercado de trabalho.

“Fazer 20 anos significa reconhecer o trabalho de todos os profissionais que tornaram possível o crescimento do hospital sem perder a sua essência, que é nada menos que oferecer cuidados veterinários altamente especializados com grande valor em saúde e transformar cada caso clínico numa oportunidade de aprendizagem. Ter tratado um volume tão elevado de pacientes e formado mais de 7.600 estudantes reflete a solidez de um modelo em que o cuidado, o ensino e a inovação avançam lado a lado”, disse Fernando Ánibal Vázquez Fernández, diretor do Hospital Veterinário Clínico UAX.

“O Hospital Clínico Veterinário é uma extensão natural da Faculdade de Medicina Veterinária e um ambiente decisivo para que os nossos estudantes desenvolvam critérios clínicos, capacidade de tomada de decisão e uma visão abrangente da profissão. Atrás de nós, alcançámos marcos importantes para os nossos alunos, como a obtenção da acreditação europeia EAEVE ou a abertura do Centro de Simulação Veterinária. Olhando para o futuro, o nosso objetivo continuará a ser avançar o contacto com a prática real e promover a especialização com uma visão global e interdisciplinar da saúde”, explica Isabel Rodríguez Hurtado, diretora da Faculdade de Medicina Veterinária da UAX.

O HCV evoluiu para um modelo universitário inspirado tanto pela organização do ambiente hospitalar como pelo Quadro Europeu de Carreiras de Investigação. Através dos níveis R1, R2 e R3, os jovens veterinários avançam a partir de uma fase inicial de aprendizagem supervisionada para assumir maiores níveis de autonomia, especialização e responsabilidade clínica e de investigação. Este itinerário permite-nos oferecer continuidade aos melhores estudantes e diplomados, ligando a prática da saúde, a formação pós-graduada e a geração de conhecimento.

Neste contexto, o hospital e a Faculdade realizam investigação pioneira, como a desenvolvida para compreender os mecanismos do envelhecimento cerebral em cetáceos e a sua relação com doenças neurodegenerativas como o Alzheimer, em conjunto com o Coordenador para o Estudo dos Mamíferos Marinhos (CEMMA), recentemente publicado pela revista científica ‘Biology’ e liderado por médicos do UAX. Fernando Vázquez e Belén Alonso-Estanillo.

Olhando para o futuro, o Hospital Clínico Veterinário UAX procura evoluir o seu modelo com o objetivo de reforçar a sua liderança e adaptar-se às mais recentes tecnologias de ponta. Entre as suas principais linhas de desenvolvimento está a intensificação da experiência prática, o avanço da participação do estudante na tomada de decisões clínicas, bem como a promoção da especialização precoce em áreas específicas.

O compromisso com a digitalização será outro dos objetivos, com a incorporação de ferramentas como o diagnóstico apoiado por IA, o uso de dados clínicos para aprendizagem, simulação avançada ou telemedicina veterinária. A isto juntar-se-á a implementação de uma ambulância veterinária com cuidados domiciliários, alargando assim o âmbito do hospital.

Da mesma forma, a HCV indicou que continuará a atrair talento e a fortalecer as suas alianças com empresas como Royal Canin, MSD Animal Health, Elanco ou RAL, bem como com o ecossistema veterinário, para garantir uma formação totalmente alinhada com as necessidades do mercado.