Indústria de Piscinas Promove a Aprendizagem e Acelera a Inovação para Prevenir Afogamentos

A prevenção do afogamento tornou-se uma prioridade crescente para o setor aquático, que está a impulsionar o desenvolvimento de soluções tecnológicas baseadas em inteligência artificial, sensores e piscinas ligadas, avançando para modelos de segurança mais integrados, bem como formação para contribuir para a redução de riscos tanto em instalações públicas como privadas.

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As mortes por esta causa aumentaram nos últimos dias na Europa, devastada por uma vaga de calor que já deixou 40 pessoas afogadas em França só desde 18 de junho, a maioria delas jovens.

No caso de Espanha, 2025 deixou 472 mortes por afogamento não intencional, segundo dados da Real Federação Espanhola de Salvamento e Salvamento (RFESS), sendo o segundo ano mais trágico de toda a série histórica, apenas atrás de 2017. E com os dados atualizados até 22 de junho de 2026, até agora este ano 174 pessoas já perderam a vida por esta causa.

As piscinas podem desempenhar um papel decisivo nesta prevenção se forem consolidadas como espaços acessíveis para aprender competências aquáticas desde a infância. Isto está referido no relatório internacional ‘Águas Mais Seguras’, elaborado no âmbito da iniciativa Pool Horizons, que defende que aprender a funcionar em segurança na água deve ser tratado como uma competência básica para a vida e não apenas como uma atividade desportiva ou recreativa.

O documento propõe também abordar o problema de uma perspetiva abrangente, combinando formação, acesso a instalações, supervisão e medidas de segurança, tendo em conta as desigualdades territoriais e sociais no acesso à natação.

Nesse sentido, a Fluidra, uma das empresas fundadoras da Pool Horizons e líder no setor, lançou o programa ‘Aprenda a Nadar’ com a European Aquatics, órgão regulador dos desportos aquáticos na Europa, em áreas sem acesso a instalações aquáticas. Por meio dessa iniciativa, estima-se que milhares de pessoas de mais de 50 regiões europeias, incluindo regiões da Espanha, possam aprender a nadar graças às piscinas móveis instaladas em áreas sem infraestrutura aquática. A empresa também está comprometida com a digitalização do ambiente aquático por meio de soluções que permitem monitorar a piscina em tempo real, sistemas serem gerenciados remotamente e antecipar incidentes.

Outras empresas também estão a desenvolver soluções tecnológicas para reforçar a segurança em ambientes aquáticos. Entre elas, destaca-se o Nagi espanhol, cujo sistema transforma a piscina num ambiente conectado através de sensores e dispositivos que monitorizam a atividade dos nadadores em tempo real e permitem que o nadador-salvador seja alertado para possíveis situações de risco. Esta tecnologia, já implementada em diferentes piscinas municipais, centros desportivos e escolares em Espanha e enquadrada na Rede Espanhola de Piscinas Inteligentes (EPIC), promovida pela Real Federação Espanhola de Natação, visa melhorar a prevenção de afogamentos e avançar para instalações mais seguras e conectadas.

Ao mesmo tempo, o setor está também a incorporar outras soluções baseadas em inteligência artificial, como a AngelEye ou a Lynxight, que incorporam câmaras e algoritmos para analisar o comportamento dos nadadores, detetar possíveis situações de risco e melhorar os tempos de resposta. Estas ferramentas acrescentam uma nova camada de segurança, especialmente em piscinas públicas ou de alta capacidade, para complementar o treino aquático e a vigilância profissional.