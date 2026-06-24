Julien Dossena deixa direção criativa da casa Rabanne

Julien Dossena deixa a direção criativa da casa francesa após 13 anos de colaboração, confirmou a marca detida pela Puig na sua conta oficial no Instagram. O nome do sucessor será anunciado em breve. “Com uma visão singular, redefiniu a maison para uma nova geração, honrando o seu legado radical enquanto abria novos caminhos para a expressão, desejo e inovação”, lê-se. “Julien foi o arquiteto de um capítulo notável na história da maison, desafiou convenções, reinterpretou ícones e reuniu savoir-faire, cultura e feminilidade moderna”.

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Ana Trias, presidente das marcas de moda da Puig, afirmou, citada pela Vogue Fashion, que Julien Dossena abriu uma nova era na Rabanne, “trazendo uma renovada energia e modernidade à sua herança vanguardista através de uma visão singular e de ressonância global”. O designer agradeceu à “família Puig” e ao grupo pelo apoio dado à sua visão ao longo de mais de uma década. “Estou igualmente grato às minhas equipas, ateliers e colaboradores, cujo talento e empenho tornaram este trabalho possível”, disse Julien Dossena.

Nomeado diretor artístico da maison Paco Rabanne em agosto de 2013, aos 30 anos, Julien Dossena tinha vencido o prémio especial do júri no Festival Internacional de Moda de Hyères em 2006 e integrado a Balenciaga em 2008, durante a direção criativa de Nicolas Ghesquière.

Com Dossena, a Rabanne modernizou a malha metálica associada à casa e reforçou a presença no calendário da Semana da Moda de Paris. Em 2022, Sabrina Carpenter usou uma criação Paco Rabanne no Met Gala, desenhada por Julien Dossena. Um ano depois, a marca abreviava o nome para Rabanne e o designer assinou uma coleção de alta costura para Jean Paul Gaultier e colaborou com a H&M numa coleção Rabanne.

Na apresentação de resultados do 1.º trimestre do ano, a Puig apresentou um crescimento de 3,9% em relação ao período homólogo na divisão de perfumes e moda e adiantou que “os próximos semestres serão marcados por uma aceleração da inovação em torno de 1 Million e Invictus“, duas fragrâncias da Rabanne. Não havia qualquer menção a mudanças na organização da marca francesa, fundada em 1966 e detida pela Puig desde 1986.