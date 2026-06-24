LALIGA bate o seu recorde de assistência no meio da transformação dos seus estádios

A LALIGA encerrou a época 2025/26 com o maior número de público da sua história.

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A evolução foi também transferida para a média de assistência. Cada jogo reuniu em média 20.776 adeptos, o valor mais alto alcançado até agora e 0,5% superior ao registado na época 2024/25.

O novo máximo foi atingido num ano marcado por obras e alterações temporárias em vários locais. Clubes como FC Barcelona, Getafe CF, Celta, Real Zaragoza e CD Mirandés jogaram parte da época com capacidade reduzida ou em estádios provisórios devido aos respetivos projetos de renovação.

A configuração da LALIGA HYPERMOTION também condicionou a capacidade total disponível, com a participação de uma equipa de reservas e dois clubes promovidos da Primeira Federação, cujos estádios estão entre os mais pequenos da categoria. Mesmo assim, o afluxo de público permitiu ultrapassar os recordes anteriores e manter a tendência de crescimento das últimas épocas.

MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO

A melhoria nos dados de assistência ocorre em paralelo com o processo de renovação que muitos clubes estão a realizar. Uma parte significativa destas ações faz parte da LALIGA Impulso, o projeto lançado em 2021 para acelerar a modernização do futebol profissional espanhol através de um investimento próximo de 2.000 milhões de euros, principalmente direcionado a iniciativas estratégicas de longo prazo, como a construção, expansão e remodelação de estádios, cidades desportivas e outras infraestruturas.

As reformas incluem avanços na acessibilidade, sustentabilidade, segurança, digitalização e conectividade, juntamente com a incorporação de novos serviços hoteleiros e de restauração, áreas comerciais e espaços de hotelaria. O objetivo é oferecer uma experiência mais completa para os adeptos e transformar os estádios em recintos modernos e versáteis, com capacidade para acolher atividades para além dos dias de jogo.

CVC

O desenvolvimento dos investimentos da LALIGA Impulso também recebeu novo apoio judicial esta semana. O Tribunal Provincial de Madrid rejeitou na totalidade o recurso apresentado pelo Athletic Club e pelo Real Madrid contra a decisão que já tinha validado os acordos aprovados pela Assembleia Geral Extraordinária da LALIGA em dezembro de 2021.

A resolução confirma a legalidade da operação, exclui que envolva uma transferência de direitos audiovisuais para a CVC e determina que os clubes não aderidos mantêm a sua neutralidade económica. A decisão reforça a segurança jurídica de um projeto destinado a financiar investimentos a longo prazo, modernizar as estruturas dos clubes e melhorar a competitividade do futebol profissional espanhol.