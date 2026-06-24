Ataque ao Irão

Mais de 20 mil marinheiros e 110 mil milhões de euros em carga aguardam passagem por Ormuz

  • Lusa
  • 11:29

Mais de 20 mil marinheiros e 110 mil milhões de euros em carga aguardam a reabertura do Estreito de Ormuz, com a guerra no Médio Oriente a pressionar o comércio marítimo global.

Cerca de 20 mil marinheiros e 110 mil milhões de euros em carga esperam para poder transitar pelo estreito de Ormuz, encerrado durante a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irão, afirmou esta quarta-feira a seguradora alemã Allianz.

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Num relatório da empresa divulgado esta quarta-feira, admite-se que as tensões no Médio Oriente podem aumentar os seguros e consequentemente os custos do comércio marítimo internacional.

Ao longo do conflito, a cobertura do seguro marítimo esteve disponível, mas com prémios mais elevados para a carga, segundo o relatório de Segurança e Transporte Marítimo de 2026.

O presidente do Conselho de Administração da Allianz Commercial, Thomas Lillelund, disse que o conflito no Médio Oriente e o encerramento do Estreito de Ormuz são apenas os casos mais recentes de uma série de incidentes graves que afetaram os armadores e os operadores de carga.

“A resiliência, a geopolítica e a eficiência devem ser equilibradas num mundo cada vez mais imprevisível, onde o custo da incerteza está a redefinir o setor marítimo”, frisou.

Cerca de 1.150 navios de carga (com arqueação bruta superior a 100 GT — unidade de medida que reflete o volume interno total da embarcação), e cerca de 20 mil marinheiros aguardam no Golfo Pérsico o retomar das operações após os recentes avanços diplomáticos, segundo os dados da Allianz.

A principal preocupação dos armadores tem sido o risco para as tripulações e para as embarcações que transitam por uma zona de conflito, e não apenas as questões de seguro.

Desta forma, de acordo com a empresa alemã, vão ser necessárias fortes garantias de passagem segura mesmo que o acordo Estados Unidos e o Irão se mantenha, o Estreito de Ormuz seja reaberto e a navegação regresse aos níveis da passagem de até 140 navios por dia.

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