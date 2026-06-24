Montenegro apela a “sentido da responsabilidade” da oposição com votação da PSU à porta

O primeiro-ministro fez, esta quarta-feira, um apelo aos dois maiores partidos da oposição para que possa “imperar o sentido da responsabilidade” na votação das propostas que criam a Prestação Social Única (PSU). Luís Montenegro disse-se “expectante, mas confiante” de que há “todas as condições” para que haja uma aproximação entre os entendimentos de cada grupo parlamentar.

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“Estou expectante e aquilo que posso adiantar é que o Governo e os grupos parlamentares que o suportam na Assembleia da República estão a fazer um esforço muito grande de aproximação e diálogo político com os partidos da oposição, em particular com os dois maiores partidos, que são aqueles que têm a possibilidade de viabilizar a medida”, começou por sublinhar o chefe do Executivo, em declarações aos jornalistas transmitidas pela RTP Notícias.

“É uma medida muito importante para garantir a proteção social das pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade, para garantir que há uma moralização no funcionamento destas prestações e também é um marco do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que devemos cumprir”, defendeu Luís Montenegro.

Aos jornalistas, o primeiro-ministro adiantou que espera que os partidos “possam anuir a esta proposta” e deixou mesmo um apelo ao “sentido da responsabilidade” e ao “sentido verdadeiramente político, na dimensão em que cada um terá de ceder talvez um pouco da sua posição inicial para chegar a um acordo“.

“Diria que há condições para os dois poderem votar. O nível de cooperação tem sido grande. Para o país, era muito importante que os dois maiores partidos da oposição se pudessem rever nesta legislação“, declarou Luís Montenegro.

E rematou: “Se algum deles não o fizer, pelo menos que o outro possa ter esse espírito construtivo. Estou expectante mas confiante de que há todas as condições para aproximarmos o entendimento de cada um“.

A votação na especialidade das propostas que criam a Prestação Social Única – que resulta da concentração e simplificação de 13 prestações sociais não contributivas – está prevista para esta tarde. A votação final global está marcada para esta quinta-feira, mas a aprovação ainda não está garantida. Ao longo do dia de hoje, o PSD e o PS têm estado reunidos para tentar chegar a um entendimento, neste âmbito.

(Notícia atualizada às 17h01)