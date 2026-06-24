Mundial 2026. Vitória de Portugal contra Uzbequistão vista em média por mais de 3,3 milhões de portugueses

Acompanhe as audiências de todos os jogos do Mundial de Futebol nos EUA, Canadá e México, numa análise da Dentsu para o ECO/+M.

A vitória da Seleção Nacional contra o Uzbequistão por 5-0 — que ditou mais um recorde para Ronaldo — reuniu em média mais de três milhões de portugueses à frente da televisão, revela a análise elaborada pela Dentsu para o +M. O encontro foi acompanhado na televisão portuguesa, em média, por 3.311.424 pessoas, com a transmissão dividida entre TVI, Sport TV 1 e a Sport TV 5. Tornou-se assim no jogo mais visto do Mundial, superando o anterior jogo de Portugal. No estádio NRG Stadium estiveram 68.777 pessoas.

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Transmitido a partir das 17h49, a TVI registou uma audiência média de 3 milhões e 111 mil telespectadores — 31,4% de audiência média — com 67,9% share. Na Sport TV 5 acompanharam pouco mais de 100 mil telespectadores e na Sport TV 1 cerca de 99,5 mil. O pico de audiência ocorreu por volta das 19h52, quando se registaram 3,9 milhões de telespectadores — inferior ao pico de 4,091 milhões registado no primeiro jogo da seleção.

De acordo com a TVI, na sua emissão, contactaram com o jogo mais de seis milhões de portugueses, sendo o “programa mais visto do ano”. O canal liderou o dia com 27% de share, obtendo “o melhor resultado do ano”.

Na LiveModeTV, por seu turno, a transmissão do jogo contou com um total de 946.235 visualizações no próprio dia da partida, de acordo com os dados vistos pelo +M. Analisando os dados da Playboard, plataforma de análise de livestream do Youtube, a emissão da LiveModeTV obteve um pico de 300.541 visualizações pelas 18h40.

Voltando à televisão linear, o jogo menos visto do dia foi entre Jordânia X Argélia, emitido pelas 4h na Sport TV 5. Contou com uma audiência média de 11.580 telespectadores. Com menor audiência do Mundial mantém-se o confronto entre Áustria e Jordânia, emitido pela Sport TV 5, que reuniu 1.449 telespectadores.





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Nos primeiros 13 dias da competição, o Mundial de 2026 conta com uma audiência acumulada — não desduplicada — de 15 milhões e 800 mil telespectadores. Uma média de 1 milhão e 216 mil por dia. A TVI captou 33% dos telespectadores sintonizados nos jogos — cerca de 5 milhões e 253 mil. A SIC captou 24% — cerca de 3 milhões e 860 mil –, a Sport TV 5 reuniu a atenção de 23% da audiência — cerca de 3 milhões e 581 mil indivíduos, a RTP 1 conta com 13% — 2 milhões e 66 mil — e a Sport TV 1 captou os restantes 7% — 1 milhão e 35 mil.

De forma geral, registou-se um público predominantemente masculino (57%), face aos 43% de audiência feminina. A maior concentração de telespectadores deu-se na faixa etária com mais de 55 anos, que representou 52% do total.

O torneio prosseguiu esta quarta-feira, 24 de junho, com os jogos Panamá X Croácia (00h), Colômbia X República Democrática do Congo (04h), Suíça X Canadá (20h), Bósnia e Herzegovina X Qatar (20h), Escócia X Brasil (23h), Marrocos X Haiti (23h).

Recorde o calendário completo, aqui. Caso queira explorar onde pode ver o Mundial ao ar livre, consulte aqui.