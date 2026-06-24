Televisão

Mundial 2026. Vitória de Portugal contra Uzbequistão vista em média por mais de 3,3 milhões de portugueses

 Rafael Correia e ,

Acompanhe as audiências de todos os jogos do Mundial de Futebol nos EUA, Canadá e México, numa análise da Dentsu para o ECO/+M.

A vitória da Seleção Nacional contra o Uzbequistão por 5-0 — que ditou mais um recorde para Ronaldo — reuniu em média mais de três milhões de portugueses à frente da televisão, revela a análise elaborada pela Dentsu para o +M. O encontro foi acompanhado na televisão portuguesa, em média, por 3.311.424 pessoas, com a transmissão dividida entre TVI, Sport TV 1 e a Sport TV 5. Tornou-se assim no jogo mais visto do Mundial, superando o anterior jogo de Portugal. No estádio NRG Stadium estiveram 68.777 pessoas.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Transmitido a partir das 17h49, a TVI registou uma audiência média de 3 milhões e 111 mil telespectadores — 31,4% de audiência média — com 67,9% share. Na Sport TV 5 acompanharam pouco mais de 100 mil telespectadores e na Sport TV 1 cerca de 99,5 mil. O pico de audiência ocorreu por volta das 19h52, quando se registaram 3,9 milhões de telespectadores inferior ao pico de 4,091 milhões registado no primeiro jogo da seleção.

De acordo com a TVI, na sua emissão, contactaram com o jogo mais de seis milhões de portugueses, sendo o “programa mais visto do ano”. O canal liderou o dia com 27% de share, obtendo “o melhor resultado do ano”.

Na LiveModeTV, por seu turno, a transmissão do jogo contou com um total de 946.235 visualizações no próprio dia da partida, de acordo com os dados vistos pelo +M. Analisando os dados da Playboard, plataforma de análise de livestream do Youtube, a emissão da LiveModeTV obteve um pico de 300.541 visualizações pelas 18h40.

Voltando à televisão linear, o jogo menos visto do dia foi entre Jordânia X Argélia, emitido pelas 4h na Sport TV 5. Contou com uma audiência média de 11.580 telespectadores. Com menor audiência do Mundial mantém-se o confronto entre Áustria e Jordânia, emitido pela Sport TV 5, que reuniu 1.449 telespectadores.

1 / 3

Nos primeiros 13 dias da competição, o Mundial de 2026 conta com uma audiência acumulada — não desduplicada — de 15 milhões e 800 mil telespectadores. Uma média de 1 milhão e 216 mil por dia. A TVI captou 33% dos telespectadores sintonizados nos jogos — cerca de 5 milhões e 253 mil. A SIC captou 24% — cerca de 3 milhões e 860 mil –, a Sport TV 5 reuniu a atenção de 23% da audiência — cerca de 3 milhões e 581 mil indivíduos, a RTP 1 conta com 13% — 2 milhões e 66 mil — e a Sport TV 1 captou os restantes 7% — 1 milhão e 35 mil.

De forma geral, registou-se um público predominantemente masculino (57%), face aos 43% de audiência feminina. A maior concentração de telespectadores deu-se na faixa etária com mais de 55 anos, que representou 52% do total.

O torneio prosseguiu esta quarta-feira, 24 de junho, com os jogos Panamá X Croácia (00h), Colômbia X República Democrática do Congo (04h), Suíça X Canadá (20h), Bósnia e Herzegovina X Qatar (20h), Escócia X Brasil (23h), Marrocos X Haiti (23h).

Recorde o calendário completo, aqui. Caso queira explorar onde pode ver o Mundial ao ar livre, consulte aqui.

 

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Mundial 2026. Vitória de Portugal contra Uzbequistão vista em média por mais de 3,3 milhões de portugueses

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si

António Fuzeta da Ponte

E tu, Nuno Jerónimo?

Pedi ajuda a quem sabe mais disto do que eu, o Nuno Jerónimo, fundador da agência O Escritório: E tu, Nuno Jerónimo? Achas que está mais complexo criar o discurso publicitário das marcas?

António Fuzeta da Ponte,

Media
Parlamento recomenda preservação da memória do Sapo Blogs

O Sapo Blogs é descontinuado no dia 30 de junho deste ano, com os conteúdos a serem eliminados a partir de 30 de novembro de 2026.

Lusa,

Media
Google afasta fim dos jornalistas face à IA

O futuro dos media, "nesta fase, é um futuro de readaptação, provavelmente da sua organização, do seu modelo de negócio", considera Riccardo Terzi, head of partnerships da Google para o sul da Europa.

Lusa,