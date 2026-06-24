O mais difícil é perder o medo de empreender

Depois de uma manhã dedicada à inteligência artificial (IA), a tarde do primeiro dia da Think Conference trouxe o debate para um terreno mais humano, em particular sobre criar relação com o público, ganhar atenção e transformar essa atenção em confiança.

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Camilo Coutinho, estrategista especializado em vídeo marketing e fundador da Double Play Media, começou por inverter a lógica habitual de uma palestra. Em vez de deixar as ferramentas para o fim, apresentou-as logo no arranque, mas depressa recentrou a mensagem no essencial. “A grande maioria das pessoas vem buscar a técnica”, afirmou, lembrando que essa já está ao alcance de qualquer pessoa com um telemóvel. O problema, defendeu, é que “o tempo passa” e “enquanto a gente não muda, nada muda”.

O melhor que a inteligência artificial pode fazer é potencializar quem vocês são Camilo Coutinho Fundador da Double Play Media

Num contexto em que a IA promete acelerar a produção de conteúdos, o especialista lembrou que é importante não usar a tecnologia para substituir a identidade de uma marca. “Copiar e colar prompts não é o melhor que a IA pode fazer por vocês. O melhor que a IA pode fazer é potencializar quem vocês são”, disse. Na altura de criar conteúdo, seja em voz pessoal ou corporativa, a primeira regra continua a ser “tornar-se alguém digno de ser seguido”, porque “a IA não pode fazer com que vocês sejam interessantes”.

Mais do que publicações bem editadas, as pessoas estão à procura de “experiências reais” que são “o único ativo que ninguém consegue copiar”. Camilo Coutinho usou o exemplo de quem, em várias áreas de atividade, documenta a sua jornada e, através dessa partilha genuína, conquista uma audiência fiel.

Esse caminho tem sido percorrido, de forma pouco pensada, por André Santos, veterinário sem formação em marketing digital. O que aprendeu veio da experiência direta com o Instagram e, mais recentemente, com o TikTok. “Todas as pessoas, com todos os negócios, com todos os projetos, podem comunicar e serem altamente interessantes”, afirmou.

O seu percurso começou com casos clínicos, muitas vezes publicados com pouca produção, mas com regularidade. A intenção era ajudar donos de animais a perceberem quando um problema exigia atenção veterinária. “Resolver problemas não é, acho, o que me ajuda mais a ter mais alcance nos vídeos, mas aquilo que me move mais é resolver ou prevenir problemas e ajudar as pessoas”, explicou.

Ao longo dos anos, o conhecimento que foi acumulando com a experiência de quem faz vídeos todos os dias refletiu-se em maior qualidade das produções, mas é “a consistência que é a chave”, acredita. “É fazer, fazer, fazer”.

A grande diferença que o André [Santos] tem para a maior parte de nós, eu incluída, é não ter medo. É fazer, é pegar no telefone, gravar e publicar Regina Santos Cofundadora do Artha Group

Perder o medo de começar

Regina Santana, cofundadora do Artha Group, focou a sua intervenção na liderança e gestão de empresas, lembrando que muitos negócios não comunicam nas redes porque continuam à espera das condições perfeitas. “A grande diferença que o André [Santos] tem para a maior parte de nós, eu incluída, é não ter medo”, afirmou. “É fazer, é pegar no telefone, gravar e publicar”.

Criar um negócio, disse, “é um ato de fé”, mas esse ato de fé não dispensa trabalho e transformação pessoal. “Cada fase do nosso negócio exige um dono diferente. Não é que o dono se afaste. É que o dono seja outra pessoa”, explicou.

Para um empreendedor, disse, a resiliência e a gestão financeira são dois elementos cruciais que não devem ser negligenciados. “A gestão das empresas em Portugal é feita com base no saldo da conta bancária”, disse.

Quando a arte inspira o negócio

A tarde terminou com Maria Khaled, fundadora do projeto Maria das Letras, a transformar uma história pessoal de reinvenção numa lição sobre visibilidade. Com humor e sem filtros, contou como começou a pintar placas de madeira em casa, depois do horário de trabalho, até perceber que o Instagram podia ser a principal porta de entrada para clientes. “A minha única fonte de atração de pessoas é o Instagram, portanto, tudo o que conseguir publico lá”, recordou.

Estou a contar a minha história para vocês perceberem que aparecer na internet é algo que faz mesmo a diferença Maria Khaled Fundadora da Maria das Letras

A partir daí, a Maria das Letras cresceu para os eventos, primeiro com ilustração ao vivo em casamentos e depois em experiências corporativas, festas e ações de marca. O que começou num quarto de casa tornou-se numa equipa com 40 artistas e numa empresa que, segundo a fundadora, fatura um milhão de euros por ano. “Aparecer na internet é algo que faz mesmo a diferença”, garante.

O fecho do primeiro dia coube a Nuno Santos, violinista, surfista de ondas grandes e criador de experiências que cruzam música, oceano e montanha. O músico contou que tudo começou há cerca de 20 anos, numa reserva natural remota na América do Sul, quando decidiu subir um vulcão com o violino às costas. Não chegou ao cume, mas tocou o instrumento “acima das nuvens”, num momento que descreveu como “tão emocional, tão especial” que o levou a continuar.

A partir dessa combinação improvável, Nuno Santos construiu uma reflexão sobre criatividade, liderança e diferenciação. “A criatividade tem a ver com combinar coisas que são improváveis”, afirmou, defendendo que é através dela que se consegue “fazer mais com menos”. O seu percurso, disse, prova que nem sempre é preciso ser o melhor numa só área e que, por vezes, a diferença nasce da ligação entre mundos que quase ninguém junta. Hoje, organiza experiências que misturam a arte e a superação física em todo o mundo.