Parlamento recomenda ao Governo preservação da memória digital do Sapo Blogs

O Sapo Blogs é descontinuado no dia 30 de junho deste ano, com os conteúdos a serem eliminados a partir de 30 de novembro de 2026.

A Assembleia da República recomenda ao Governo que preserve a memória digital da imprensa e da informação pública dos conteúdos alojados no Sapo Blogs, segundo a resolução n.º 158/2026 publicada esta quarta-feira em Diário da República.

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Em 17 de abril, o parlamento tinha aprovado na generalidade um projeto de resolução da IL que recomendava ao Governo a preservação do património digital da plataforma Sapo Blogs, que em junho cessa o serviço de alojamento e gestão de blogues.

A Assembleia da República recomenda ao Governo que “crie condições para o reforço dos contactos operacionais com a empresa responsável pela plataforma Sapo Blogs para avaliar soluções que permitam preservar a totalidade dos conteúdos aí alojados antes da sua eliminação definitiva e integrá-los em repositórios públicos adequados, no âmbito de um regime de depósito legal digital e de arquivos digitais de informação pública”.

Além disso, também recomenda que avalie, “em articulação com entidades públicas competentes, designadamente bibliotecas, arquivos e instituições científicas, da possibilidade de assegurar a preservação e arquivo institucional do acervo digital do Sapo Blogs, tendo em consideração o seu potencial valor histórico, cultural e cívico”.

O parlamento pede ao Governo que promova “o diálogo com os autores dos conteúdos alojados nessa plataforma, garantindo soluções de preservação que respeitem os direitos de autor, a proteção de dados pessoais e a vontade dos criadores” e que “reforce os mecanismos nacionais de preservação de património digital”.

Isto inclui sistemas de arquivo de conteúdos online, com relevância histórica, cultural ou cívica, e um arquivo digital de imprensa e informação pública, sob tutela dos serviços competentes, garantindo preservação, autenticidade e acesso duradouro, segundo a Assembleia da República.

Recomenda ainda a criação de “um regime de depósito legal digital para edições jornalísticas e conteúdos de informação pública com relevância histórica ou social” e ainda um regime jurídico “de preservação de conteúdos relevante para o estudo e compreensão do debate público contemporâneo, disponibilizados em ambiente digital, que defina regras de classificação, modalidade e duração da preservação, regime de acesso e compatibilização com direitos de propriedade intelectual, em articulação entre os serviços e organismos competentes, garantindo participação alargada”.

O parlamento pede ainda ao Governo que incentive “a cooperação entre entidades públicas, universidades e sociedade civil para o desenvolvimento de estratégias nacionais de preservação da memória digital” através da promoção de ações de divulgação, formação e cooperação com municípios, associações de media, organismos culturais e plataformas digitais, de forma a consolidar a memória digital como património democrático.

Por último, que “informe a Assembleia da República das diligências realizadas no âmbito destas matérias, incluindo o estado dos trabalhos relativos à definição e implementação dos regimes referidos nos números anteriores”. A resolução foi aprovada em 22 de maio.