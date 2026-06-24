Petróleo muito perto do preço pré-ataque ao Irão

A reabertura progressiva do Estreito de Ormuz está a contribuir para uma descida da cotação do petróleo esta quarta-feira, com a matéria-prima a aproximar-se dos valores anteriores ao ataque dos EUA ao Irão, a 28 de fevereiro.

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O preço do Brent, que serve de referência para a Europa, seguia a recuar 1,62%, para 75,83 dólares por barril, pelas 11h00. Na manhã desta quarta-feira, chegou a cotar nos 75,37 dólares, um valor já próximo dos 73 dólares a que o barril foi transacionado na sessão de 27 de fevereiro, véspera do ataque dos EUA e Israel ao Irão, segundo dados da Reuters. Nesse dia fechou a valer 72,48 dólares.

Nos EUA, o West Texas Intermediate (WTI) segue a recuar 1,84%, para 71,86 dólares por barril, também perto dos 67 dólares a que negociou a 27 de fevereiro.

Nos dois casos, a cotação está já longe dos máximos atingidos em abril, quando o WTI chegou aos 119,48 dólares e o Brent aos 126,41 dólares.

“Embora haja sinais iniciais encorajadores de aumento da atividade dos petroleiros, o mercado está a incorporar nos preços o cenário mais amplo de regresso do petróleo iraniano ao mercado global e de normalização do Estreito de Ormuz”, afirmou Tim Waterer, analista-chefe de mercado da KCM Trade, à Reuters.

“Se as sanções forem aliviadas, a produção e as exportações iranianas poderão aumentar relativamente depressa, dado o volume substancial armazenado em petroleiros — estaremos provavelmente a falar de semanas, e não de meses”, acrescentou Waterer.

O trânsito de petroleiros no Estreito de Ormuz está lentamente a aumentar, depois de os EUA e Irão terem assinado um memorando de entendimento a 17 de junho que previa o início de negociações e a reabertura imediata daquela via marítima.