Politécnico de Portalegre com licenciatura em Línguas Aplicadas em Comunicação Digital

O Instituto Politécnico de Portalegre (IPP) anunciou nesta quarta-feira que possui uma nova licenciatura em Línguas Aplicadas em Comunicação Digital, para dar resposta ao mercado de trabalho.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Em comunicado, o IPP refere que esta licenciatura “responde a um mercado de trabalho que pretende diplomados com conhecimentos específicos” em língua portuguesa e línguas estrangeiras, “nomeadamente a língua inglesa”, em ambiente de comunicação digital.

“Esta nova licenciatura pretende formar profissionais que utilizam a língua materna e línguas estrangeiras em contextos plurilingues de comunicação digital, organizando e produzindo textos orais e escritos, bem como realizando tarefas comunicacionais, para alcançar distintos públicos-alvo em diversos ambientes e plataformas, físicos e digitais, orientados para um ambiente empresarial e institucional, nacional e internacional”, lê-se no comunicado.

De acordo com o IPP, os futuros diplomados “estarão aptos” a exercer funções em gabinetes de apoio administrativo, de recursos humanos, cultura, assessoria e consultoria em empresas, serviços, indústrias de cultura, editoras e livreiros, organizadores de eventos, municípios, associações e fundações culturais, balcões digitais, e organismos e instituições públicas e privadas.

“Este curso inovador em Línguas Aplicadas em Comunicação Digital responde aos desafios de uma sociedade com renovados desafios linguísticos e comunicacionais, fortemente marcada por ambientes digitais ricos e com a ascensão aplicada de novas tecnologias como a Inteligência Artificial”, acrescentam.

O IPP explica que o curso tem unidades curriculares orientadas para a prática, “utilizando metodologias ativas” e “culmina na conjugação” entre um laboratório multilingue digital, a criação de um plano de comunicação e um observatório de línguas e culturas.

Um projeto de línguas aplicadas em comunicação digital e um estágio final que pode ser realizado em empresas, instituições e organizações variadas, em Portugal ou no estrangeiro, são outras das metas.

A licenciatura vai funcionar na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais e os alunos podem também realizar períodos de estudo ou estágio no estrangeiro através de protocolos ao abrigo do Programa Erasmus.