Samsung junta Cândido, Costinha, Ukra e Meira em campanha digital

Sob o mote “O importante é não ficar de fora”, a campanha foi desenvolvida e produzida pela Minter Creative, da estratégia criativa à produção, realização e amplificação digital.

A Samsung lançou uma nova campanha digital para a promoção das suas televisões em época de Mundial. Inspirada na forma apaixonada como os portugueses vivem o futebol, a campanha reúne Cândido Costa, Costinha, Fernando Meira e Ukra e pretende celebrar a emoção de assistir, comentar, sofrer e celebrar em conjunto os grandes jogos.

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Sob o mote “O importante é não ficar de fora”, a campanha foi desenvolvida e produzida pela Minter Creative, da estratégia criativa à produção, realização e amplificação digital. Cruza entretenimento, cultura popular e tecnologia para destacar a experiência proporcionada pelas TVs Samsung e pelo seu Modo Futebol.

“Mais do que acompanhar o jogo, a campanha reforça a forma como a Samsung aproxima pessoas e mantém todos ligados à emoção do futebol, em qualquer lugar e em qualquer dispositivo. Porque não ficar de fora é ver tudo em todo o lado, sentir tudo em tempo real e continuar ligado mesmo fora do campo”, explica a Minter Creative, em comunicado.

“A Minter Creative tem vindo a apostar cada vez mais no desenvolvimento e produção de campanhas próprias para os seus agenciados. Esta campanha para a Samsung materializa exatamente essa capacidade de unir talento, entretenimento e storytelling de forma estratégica e culturalmente próxima, e estamos muito satisfeitos com o resultado final e com aquilo que a campanha simboliza”, refere Beatriz Marques Pinto, CEO e fundadora da Minter Creative, que desenvolve projetos nas áreas de branding, content creation, web & social media, influence marketing, event planning e talent management.