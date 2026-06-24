Swiss Re nomeia Jean-Jacques Henchoz, ex-Hannover Re, como membro do conselho administrativo

A Swiss Re confirmou, em Assembleia Geral, a entrada de Jean-Jacques Henchoz para o seu Conselho de Administração, conforme avança o jornal Reinsurance News.

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O gestor trabalhou na Swiss Re entre 1998 e 2018, tendo exercido funções como CEO Reinsurance EMEA e membro do Group Executive Committee, para depois ir liderar a Hannover Re como CEO entre 2019 e 2025.

Atualmente preside o Conselho do BMS Group, em Londres, Reino Unido, e integra os conselhos do IMD, em Lausanne, na Suíça. A sua eleição foi confirmada na Assembleia Geral da Swiss Re com mandato com duração até 2027.

A nomeação acontece num momento em que a Swiss Re terminou 2025 com um lucro líquido de 4,8 biliões de dólares, uma subida de 47%, superando a meta de 4,4 biliões estabelecida, de acordo com a Reinsurance Business Magazine.

A chegada de Henchoz coincide ainda com a saída de Larry Zimpleman, que serviu no conselho desde 2018 e optou por não se recandidatar.