Uma década a pensar negócios a partir de Leiria

Dez anos depois da primeira edição, a Think Conference voltou ao Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, com casa cheia e uma mensagem clara: pensar o crescimento das empresas exige tempo, método e disponibilidade para mudar. A conferência, que decorreu nos dias 12 e 13 de junho, juntou 700 participantes na audiência e abriu com Regina Santana e Paulo Faustino, fundadores do evento.

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No pontapé de saída, Regina Santos recordou que o evento celebra “uma década de empresários e empreendedores a pensar com clareza sobre estratégia, comunicação, gestão, marketing, negócios e novas formas de olhar para o mundo”. Em 2016, quando a primeira edição nasceu, Portugal ainda recuperava de uma crise e o marketing digital começava a ganhar espaço, acrescentou Paulo Faustino. “Havia uma ideia, havia vontade e havia Leiria, a nossa cidade. Havia a convicção de que era possível criar aqui, no centro do país, um espaço onde pessoas que pensam grande se encontram”, afirmou o cofundador do Artha Group.

De regresso ao palco esteve Gonçalo Lopes, presidente da Câmara Municipal de Leiria, que na última edição brincou com o mito urbano – que ganhou vida no digital – de que “Leiria não existe” para mostrar como era possível usar essa ideia na promoção do destino. Desta vez, porém, o tema foi a inteligência artificial (IA). “A tecnologia é fundamental, a IA vai ser decisiva, mas nunca podemos esquecer a importância daquilo que é ser humano”, sublinhou.

A montanha-russa de empreender

A primeira sessão da manhã coube a Carla Ferreira, CEO da FactorH, que levou ao palco uma reflexão sobre contratação, equipas e cultura empresarial. Para a responsável, vender, criar produto e pagar impostos são desafios relevantes, mas não são o principal obstáculo ao crescimento. “Contratar as pessoas certas é o maior desafio de uma empresa que quer crescer”, afirmou.

Carla Ferreira apontou três erros frequentes: contratar pela urgência, contratar para “tapar buracos” e contratar por comparação com outras empresas. A falta de cultura e de processos escritos agrava o problema, acredita, lembrando que, sem eles, as pessoas aprendem com base “naquilo que o outro lhe ensina, ou naquilo que ela própria vê”. “Contratar pessoas é demasiado importante para ser feito sem método”, defendeu.

Das dores do crescimento de equipas às dificuldades sentidas pelas empresas na obtenção de fundos comunitários, Bernardo Seixas esteve em Leiria para contar a história da Granter, startup que fundou para facilitar esse processo e mostrar que as candidaturas não são apenas para as grandes empresas.

A montanha-russa, para mim, é das coisas mais difíceis de se ser empreendedor Bernardo Seixas CEO da Granter

O percurso, assumiu, esteve longe de ser linear. “A montanha-russa, para mim, é das coisas mais difíceis de se ser empreendedor”, reconheceu, acrescentado que entre investimento, rejeições e validação do produto, a empresa foi avançando. “A única maneira de conseguir fazer alguma coisa é passar por estes momentos baixos e tentar arranjar uma solução”, disse.

Para o CEO, empreender exige uma combinação difícil de “ter a arrogância para achar que podemos mudar o mundo” e “a humildade para admitir que não sabemos como é que vamos lá chegar”. Hoje, a Granter tem uma plataforma digital, apoiada em ferramentas de IA, para apoiar os empresários nas candidaturas a fundos comunitários. Neste momento, partilhou, a startup está perto de fechar uma nova ronda de investimento que permitirá continuar a fazer crescer o negócio.

Ainda há resistência à IA

A manhã do primeiro dia terminou com a mesa-redonda “IA nas empresas”, com Kelwin Fernandes, CEO da NILG.AI, João Carvalho, diretor de inovação do Artha Group, e João Mota, membro do Conselho de Administração da VOID Software. O painel partiu de uma pergunta simples feita à audiência sobre quantas das pessoas presentes tinham usado IA no trabalho naquela semana e quantos conseguiriam explicar ao melhor colaborador da empresa como a usar. Se à primeira pergunta todos responderam de forma positiva, à segunda apenas alguns braços ficaram no ar.

“As pessoas estão com aquela fome de ‘tenho de fazer já’, mas ninguém sabe bem por onde começar”, apontou Kelwin Fernandes. Para o CEO da NILG.AI, o erro está em começar pela ferramenta ou pela promessa de redução de custos. “Se querem IA para cortar custos, claramente não vão ter sucesso”, disse. O ponto de partida deve ser “aproveitar a IA para fazer crescer” o negócio.

João Mota comparou a atual disrupção à chegada da internet, mas alertou que agora o tempo de adaptação é mais curto. “Está aprovado o conceito [da IA]. Agora o único caminho é para a frente e temos de nos adaptar todos”. Para o administrador da VOID Software, os empresários não precisam de dominar a tecnologia em profundidade, mas têm de perceber o seu valor e preparar os processos internos. “Os outputs vão sempre depender dos inputs”, resumiu.

A maior parte das empresas em Portugal ainda está na bancada a ver o jogo, ainda não está a jogar o jogo João Carvalho Diretor de Inovação no Artha Group

Nas pequenas empresas nacionais, acrescentou João Carvalho, há entusiasmo, embora muitas organizações ainda estejam numa fase muito embrionária da digitalização e só agora a começar a ter sites e alguns processos digitais. “A maior parte das empresas em Portugal ainda está na bancada a ver o jogo, ainda não está a jogar o jogo”, afirmou. Ainda assim, defendeu que a adoção pode começar por tarefas simples e usou a sua experiência na Digital Elevation (uma das empresas do Artha Group), em que a automatização de mensagens de onboarding em formações permitiu poupar “cerca de 700 horas de trabalho só nesta micro-tarefa”.

A lição, concordam os três participantes da mesa-redonda, deve ser aprender a decidir, delegar, escrever processos internos e saber qual é a proposta de valor da tecnologia, antes de procurar implementá-la sem critério.