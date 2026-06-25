5 coisas que vão marcar o dia
Dados do emprego público e indicadores de estabilidade financeira pelo Banco de Portugal vão ser divulgados. Banco Central Europeu publica o Boletim Económico de abril.
A agenda desta quinta-feira fica marcada pela divulgação de novos dados do emprego público e indicadores de estabilidade financeira pelo Banco de Portugal. Já a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública reúne com o Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Plataforma Eletrónica para o Orçamento do Estado, o Banco Central Europeu divulga o Boletim Económico de abril, e o Fundo Monetário Internacional atualiza perspetivas da economia global.
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Emprego público sob escrutínio
A Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) publica esta quinta-feira o Boletim Estatístico de Emprego Público, que analisa a evolução dos trabalhadores do Estado desde 2011 a 2025. Na última síntese estatística da DGAEP, o número de funcionários públicos em Portugal voltou a atingir um máximo histórico. No final de março, o Estado tinha 767.094 postos de trabalho, mais 8.058 do que há um ano.
Banco de Portugal revela indicadores de estabilidade financeira
A marcar também a agenda desta quinta-feira, o Banco de Portugal divulga indicadores de estabilidade financeira referentes ao primeiro trimestre de 2026, bem como informação estatística sobre o sistema bancário no mesmo período. Os dados permitirão avaliar a solidez e a exposição ao risco do setor em Portugal, numa altura em que o Banco Central Europeu decidiu aumentar as taxas de juro numa tentativa de tentar conter a inflação.
Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública reúne
A Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública reúne com o Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Plataforma Eletrónica para o Orçamento do Estado, dedicado à modernização dos instrumentos digitais de gestão e controlo das finanças públicas.
Mais cedo, recebe em audiência a Associação Nacional de Municípios Portugueses, num encontro que deverá incidir sobre o financiamento das autarquias e as relações entre o poder local e o Governo central.
Banco Central Europeu publica boletim económico
O Banco Central Europeu divulga esta quinta-feira, em Frankfurt, na Alemanha, o Boletim Económico de abril. No princípio do mês, as projeções de referência do BCE para o crescimento económico da Zona Euro apontavam para uma taxa de inflação de 3% em 2026, 2,3% em 2027 e 2% em 2028.
FMI avalia economias mundiais
O Fundo Monetário Internacional realiza esta quinta-feira a uma conferência de imprensa, em Washington, nos Estados Unidos, e presidida por Julie Kozack, diretora do Departamento de Comunicação às 14:30 (hora de Lisboa) na qual serão abordadas questões sobre a evolução da economia global. Na quarta-feira, o FMI cortou a projeção para o crescimento da economia nacional e defendeu que um rácio de dívida elevado não impede que país disponha de ativos “bem geridos” através de um fundo soberano, no âmbito da apresentação do relatório associado à missão do Artigo IV para Portugal.
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