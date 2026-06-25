A revolução silenciosa do negócio automóvel

A indústria automóvel atravessa uma das maiores mudanças da sua história. A transição energética, a digitalização dos veículos com a crescente importância do software e os novos modelos de relacionamento entre construtores, distribuidores e clientes estão a redesenhar o ecossistema automóvel numa transformação que está também a alterar a forma como os veículos são vendidos, assistidos e acompanhados ao longo do seu ciclo de vida.

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Nesta episódio do podcast ECO Auto, José Teixeira, da BMcar concessionário oficial da rede BMW e MINI em Portugal aborda os desafios e oportunidades que estão a moldar o futuro da distribuição automóvel e considera que o setor enfrenta atualmente duas revoluções em simultâneo: uma tecnológica, impulsionada pela eletrificação e pela digitalização dos veículos, e outra comercial, associada à evolução dos modelos de distribuição e ao crescente protagonismo dos fabricantes na gestão da relação com o cliente “A indústria está a mudar por dois caminhos: pelo produto e pela forma de distribuição”.

A BMCAR foi um dos primeiros grupos nacionais a experimentar o modelo de agência através da marca MINI, uma experiência que José Teixeira considera positiva. Apesar das dúvidas iniciais na introdução deste modelo, o responsável afirma que os resultados do primeiro ano superaram as expectativas e reforçaram a importância do concessionário enquanto parceiro de proximidade “O cliente continua a depender das pessoas e da relação de confiança que constrói com quem lhe explica o automóvel.”

A pandemia acelerou a criação da plataforma bmcar.pt, que permitiu manter a atividade comercial durante os períodos de confinamento. Contudo, a experiência revelou que, mesmo num contexto cada vez mais digital, o contacto humano continua a ser decisivo na compra de um automóvel “O cliente premium valoriza a conveniência digital, mas continua a querer alguém do outro lado para o acompanhar na decisão.”

Segundo José Teixeira, a venda automóvel tornou-se mais complexa à medida que os veículos passaram a incorporar cada vez mais tecnologia e hoje os clientes procuram compreender funcionalidades digitais, atualizações remotas, conectividade e serviços integrados “Os automóveis passaram do hardware para o software” que levou a BMCAR a investir nas equipas e na criação de especialistas de produto dedicados ao acompanhamento dos clientes, após a entrega do veículo, destacando que “cerca de 40% das vendas correspondem já a veículos 100% elétricos, aos quais se juntam mais de 40% de modelos híbridos plug-in”.

José Teixeira considera que o mercado português está entre os mais avançados da Europa na adoção da mobilidade elétrica e defende que a infraestrutura de carregamento deixou de ser um obstáculo significativo para a maioria dos utilizadores “Hoje, a falta de postos de carregamento não é uma razão para não comprar um automóvel elétrico” mas salienta que o mercado dos usados elétricos continua numa fase de ajustamento, exigindo prudência por parte dos operadores e dos consumidores, uma vez que a evolução tecnológica continua a influenciar os valores residuais.

Sobre o futuro da mobilidade, José Teixeira rejeita uma visão exclusivamente elétrica e acredita na coexistência de várias tecnologias durante as próximas décadas, destacando o potencial do hidrogénio, área onde a BMW tem investido há vários anos.

A crescente centralização das operações dos fabricantes à escala ibérica e europeia, José Teixeira alerta para o risco de algumas especificidades do mercado português perderem relevância nos processos de decisão “Portugal é um dos mercados mais evoluídos da Europa em eletrificação e retalho automóvel. É importante que essa realidade continue a ser considerada.”

Apesar das mudanças que atravessam a indústria, o nosso convidado mantém uma convicção inabalável: o fator humano continuará a ser determinante para o sucesso da distribuição automóvel. Num setor cada vez mais tecnológico, a diferenciação continuará a depender da capacidade de criar valor, prestar serviço e construir relações de confiança duradouras com os clientes “Se acrescentarmos valor e prestarmos um bom serviço, continuaremos a ter espaço no futuro da distribuição automóvel.”

Uma reflexão sobre o presente e o futuro de um setor em profunda transformação, onde tecnologia, energia e experiência do cliente se cruzam para redefinir o papel dos concessionários na nova era da mobilidade.

O Podcast ECO Auto resulta de uma parceria com o Mundo Automóvel e está disponível no Spotify e na Apple Podcasts.

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