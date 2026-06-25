Agência Espacial lança “roteiro” para enviar astronauta português ao espaço

“Ter um astronauta [português no espaço] é também uma ambição que tem de estar ao nosso alcance” e, por isso, a Agência Espacial Portuguesa anunciou que está a lançar um “roteiro” para reunir “uma federação de vontades” com o objetivo de fazer desenvolvimento de ciência de saúde espacial.

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Uma ambição que “tem que estar ligado a algo concreto”, diz Ricardo Conde e dá um exemplo: “Experiências científicas que, de facto, deem a visibilidade e a alavanca necessária, por exemplo, a industrialização de devices médicos”. Depois, “falta-nos a componente pragmática de voar alguém que possa transportar essas experiências para o espaço”, aponta o presidente da Agência Espacial Portuguesa, ao ECO/eRadar, à margem da New Space Atlantic Summit, a realizar-se até esta quinta-feira no Técnico Innovation Center, em Lisboa.

“O astronauta é quase um test-bed daquilo que é o desenvolvimento e alguma investigação que está a ser feita nesta área aqui em Portugal”, diz, posicionando Portugal como um país que “faz ciência para contribuir para a investigação espacial”.

“Para já, estamos a constituir um roteiro. Está numa fase muito conceptual”, diz. “Estamos a reunir um conjunto de atores que vai de farmacêuticas, centros de investigação em medicina espacial, hospitais — privados, públicos — fundações”, aponta, para se conseguir uma “federação de boas-vontades” e, depois, deverá ter que se obter “um apoio institucional, tem que haver financiamento”, refere o presidente da Agência Espacial Portuguesa, sem adiantar montantes para a concretização dessa ambição.

Ricardo Conde fala da necessidade de uma mudança de paradigma no acesso ao espaço. A missão lunar Artemis — onde a Europa tem um contributo ao nível de capacitação industrial, tendo a indústria da região, através da ESA, desenvolvido o módulo de transporte dos astronautas — “reposicionou a Europa no espaço”.

“Já começamos a discussão na Agência Espacial Europeia e na Europa toda, como é que, resultante da missão Artemis transformamos isto em autonomia? A primeira coisa é transformamos os heavy launchers que temos hoje, em particular o Ariane6, numa capacidade de colocar tripulação [no espaço]”, comenta ao ECO/eRadar. “Esse é o primeiro pilar. Quem domina o acesso ao espaço, domina a economia espacial.”

Obras para Space Hub Açores devem arrancar após verão

Neste momento a Europa ainda depende de terceiros para a colocação dos seus astronautas no espaço, em missões. Mas tem previsto lançar em órbita em 2028 o Space Rider, veículo orbital não tripulado reutilizável, que está previsto aterrar ao largo dos Açores.

No âmbito desse projeto, Portugal garantiu um investimento de 15 milhões de euros para financiar um Space Hub na ilha de Santa Maria, perto da zona do aeroporto, estando previsto uma nova estação ESA no Teleporto e uma nova antena.

“A estação tem vários componentes, uma é a antena, e o procurement da antena está a ser feita. Aliás, posso dizer que a antena vai ser feita por uma empresa francesa, a Safran, juntamente com a Thales de Portugal”, adianta Ricardo Conde ao ECO/eRadar, à margem de uma missão empresarial portuguesa à Agência Espacial Italiana (ASI).

Depois há ainda o “centro tecnológico, perto do aeroporto, um grande pavilhão onde vai ser o processing facility, que nós tendemos para que seja um centro que alberga outras capacidades para outras empresas, a quem nós vamos concessionar também operação”, explica. “Já estamos a fazer estudos geológicos para o landing site, que é a norte da pista do aeroporto”, diz.

“Todas as obras, tenho a previsão de começarem agora depois do verão, já estão definidas as empresas [de construção] e agora temos que acelerar”, afirma.

Agências espaciais portuguesa e italiana preparam memorando

A Agência Espacial Portuguesa está ainda a trabalhar “já há uns tempos” num acordo com a Agência Espacial Italiana (ASI). “É algo que ainda estamos a trabalhar, tanto da parte italiana como a parte portuguesa. O acordo vai seguir os seus trâmites, porque vai ter que ir para o Governo”, refere o presidente da Agência Espacial Portuguesa.

O memorando visa “dar um chapéu a vários programas”, como a “questão do transporte espacial – que liga muito os Açores”, dando como exemplo o Space Rider, uma iniciativa liderada pela ASI. “Como é que potenciamos, por exemplo, a evolução da segunda geração de Space Rider, face à perspetiva de termos uma economia espacial na Europa? Este acordo vai definir, ao fim e a cabo, as vontades para nós também trabalharmos na área do transporte espacial”, explica.

Mas não só. “Por exemplo, como é que vamos alavancar a Constelação do Atlântico no âmbito europeu? Podemos ter instrumentos, tanto em Itália como em Portugal, para alinhar estas vontades”, refere. De resto, em Itália, o CEiiA fechou uma carta de intenções com a Telespazio Ibérica com vista a uma possível federação de constelação de satélites como a Constelação Atlântico, da qual é um dos promotores, com a Constelação das Canárias e, eventualmente, a Constelação Leonardo, detido pelo grupo italiano.

“Sem o acordo, temos vindo a fazê-lo, não é? Agora é institucionalizarmos aqui as relações e darmos também um sinal para a Europa”, diz. “Mostrar que há aqui sinergias que se podem criar através de alguns blocos, para abordar outros países, que também se constituem blocos, e que abordam as suas estratégias de espaço para os próximos anos”, aponta.