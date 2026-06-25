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Agência europeia de segurança aérea ordena a inspeção de 16 Airbus A380

  • Lusa
  • 7:27

Dos 16 aparelhos, 15 são explorados pela Emirates e um pela australiana Qantas. Cinco aviões da Emirates devem ser inspecionados imediatamente, antes de qualquer voo.

A agência europeia de segurança aérea (EASA) ordenou a inspeção de 16 Airbus A380, cinco dos quais com caráter de urgência, depois da descoberta de fissuras nas estruturas das asas de um aparelho, indicou a Airbus.

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Dos 16 aparelhos, 15 são explorados pela Emirates e um pela australiana Qantas. Cinco aviões da Emirates devem ser inspecionados imediatamente, antes de qualquer voo.

A transportadora dos Emirados Árabes Unidos, baseada no Dubaï, é o principal cliente da Airbus para os A380, com mais de uma centena destes aparelhos de longo curso.

Fissuras num aparelho “que podem comprometer a integridade estrutural da asa” foram descobertas durante inspeções ordenadas pela EASA em diretiva de dezembro de 2025, detalhou o construtor europeu.

Todos os A380 “com o mesmo histórico” de produção foram identificados e a Airbus vai fazer inspeções imediatas a cinco aparelhos.

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