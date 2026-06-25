Baloise Vie Luxembourg faz 295 milhões de euros em prémios em Portugal

A seguradora luxemburguesa Baloise Vie Luxembourg registou 295 milhões de euros em prémios em Portugal em 2025, consolidando o mercado português entre os três principais do grupo a nível europeu, logo atrás de França e do Luxemburgo. O valor representa 25% do total de prémios emitidos pelo grupo e é acompanhado por 3,24 mil milhões de euros em ativos sob gestão com origem em Portugal, cerca de 22% do total.

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A seguradora está presente em Portugal desde 2010, quando registou cerca de 80 milhões de euros em prémios. A carteira atual ronda os 900 clientes, maioritariamente portugueses, mas com procura crescente de famílias internacionais e residentes estrangeiros.

A oferta centra-se em produtos unit linked e de capitalização para clientes de elevado património, distribuídos através de bancos privados, family offices e consultoras especializadas.

O crescimento acontece após a fusão com a Helvetia, que dá origem ao grupo Helvetia Baloise.

Com a nova configuração do grupo, a empresa pretende expandir os serviços digitais, melhoria das capacidades de reporting e reforço das parcerias com a banca privada em Portugal.

“Portugal tornou-se um dos mercados fundamentais para a Baloise Vie Luxembourg ao longo dos últimos quinze anos. A combinação com a Helvetia permite-nos reforçar ainda mais o nosso compromisso com clientes e parceiros portugueses, continuando a investir em expertise, inovação e qualidade de serviço”, afirma João Marmelo, Diretor Comercial para Portugal.