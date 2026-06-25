Burson Londres eleita agência de relações públicas do ano no Cannes Lions

Durante a cerimónia de quarta-feira foi revelado ainda que a Media Network of the Year (Rede de Meios do Ano) foi a Carat, do grupo Dentsu.

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A Burson Londres, agência de comunicação e relações públicas, saiu vitoriosa na noite de quarta-feira no Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions 2026. A agência do grupo WPP angariou o prémio de Agência de Relações Públicas do Ano — PR Agency of the Year. Em segundo lugar ficou a Golin Ketchum (Londres) e em terceiro lugar a Ninch Company (Buenos Aires).

Durante a cerimónia de quarta-feira foi revelado ainda que a Media Network of the Year (Rede de Meios do Ano) foi a Carat, do grupo Dentsu, seguida na lista pela OMD Worldwide — Omnicom — e PHD Worldwide — também do grupo Omnicom.

A Burson conquistou ainda o Grand Prix de PR Lions na categoria de Comunicação de Crise — Crisis Communications & Issues Management — com a campanha “The KitKat Heist“. De acordo com a agência, é a primeira vez, na história do festival, que uma agência de relações públicas conquista a distinção máxima na categoria de gestão de crise.

Além do Grand Prix, a campanha criada pela VML — também do grupo WPP — e que ganhou vida em parceria com a Burson, conquistou ainda quatro Leões de Ouro nas categorias:

PR: Envolvimento social,

PR: Resposta em Tempo Real,

Social & Creator: Resposta em Tempo Real

Media: Bens de Consumo.

A campanha arrecadou ainda três Leões de Prata nas categorias de Social & Creator: Envolvimento Inovador da Comunidade, Media: Utilização de Plataformas Sociais e Resposta em Tempo Real.

“Quando 12 toneladas de KitKat foram furtadas a poucas semanas da Páscoa, as nossas equipas transformaram a gestão de crise numa oportunidade, escrevendo um novo manual de atuação que transformou um desastre na cadeia de abastecimento na história mais envolvente do mundo de uma marca”, refere Corey DuBrow, CEO global da Burson, citado em comunicado.

Por sua vez, a presidente do júri de PR, Dana Tahir, CEO da Havas, Red, Middle East and Egypt, destaca, em comunicado da organização do festival, que “a comunicação de crise foi, durante muito tempo, a disciplina da cautela — proteger a reputação, minimizar os danos, jogar pelo seguro. Mas o trabalho deste ano reescreveu completamente essas regras”.

No entender do júri, “a KitKat não se limitou a gerir uma crise. Transformou-a num momento cultural, provando que a coragem criativa e a consultoria de crise podem coexistir. Este trabalho não eliminou o risco, coreografou-o. Cada trocadilho, cada citação foi calibrada para manter a marca do lado certo da linha. E, ao fazê-lo, estabeleceu um novo padrão para o que é possível quando as marcas confiam nos seus instintos e abraçam o inesperado”.