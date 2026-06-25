Cargos dirigentes no Estado batem novo recorde à boleia das autarquias e ilhas

A Administração Pública portuguesa terminou 2025 com um número recorde de cargos dirigentes, impulsionado sobretudo pelo reforço das chefias nas autarquias e nas regiões autónomas. O Estado contabilizava no final do ano 16.115 dirigentes, mais 205 do que em 2024 e o valor mais elevado desde o início da série estatística, em 2011, segundo o Boletim Estatístico do Emprego Público 2011-2025, divulgado esta quinta-feira pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP). As saídas para a reforma recuaram e registou-se um travão no envelhecimento dos funcionários públicos, conclui o mesmo relatório.

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O aumento de 1,3% do número de dirigentes foi particularmente expressivo na administração regional e local, onde as chefias cresceram 2,9%, para 6.608 cargos. Na administração central, o aumento foi mais modesto, de 0,6%, para 8.495 dirigentes, enquanto os fundos de segurança social registaram uma redução de 3,3%, para 1.012 dirigentes.

(Notícia em atualização)