Porto. Circulação de camiões na Via de Cintura Interna proibida durante o dia ao longo da semana

Os veículos pesados de mercadorias vão ser proibidos de circular na Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, durante o dia, ao longo da semana. A medida foi aprovada no Conselho de Ministros desta quinta-feira.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Esta é uma “decisão que contribuirá para descongestionar” a VCI, afirmou o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, apontando esta estrada como “uma das vias com mais tráfego no país, muitas vezes congestionada também por causa do tráfego de mercadorias”.

A medida do Governo promove o “desincentivo e proibição do trânsito e circulação de veículos pesados de mercadorias nessa estrada nos dias úteis entre as 7 e 21 horas, com o objetivo de desviar esse tráfego para a Circular Externa do Porto, a CREP” [A41], anunciou Leitão Amaro.

Leitão Amaro lembrou que “esta solução tem sido estudada desde 2025″ e “foi concertada com a Câmara Municipal do Porto”.

Em fevereiro, o presidente da Câmara do Porto e líder da Área Metropolitana do Porto (AMP), Pedro Duarte, já tinha dado nota da opção do município por proibir a circulação de camiões nesta via, dizendo esperar que tal viesse a acontecer em março.