Corrida das Empresas Quirónprevención estreia-se em Lisboa em novembro

A Corrida das Empresas Quirónprevención vai realizar-se pela primeira vez em Portugal no próximo dia 15 de novembro, no Beato Innovation District, em Lisboa. Promovida pela LastLap, agência internacional com mais de três décadas de experiência em marketing experiencial, a iniciativa transporta para o mercado nacional um modelo que soma já 26 anos de história em Espanha.

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Mais do que uma prova desportiva, o evento apresenta-se como uma ferramenta de employer branding, wellness e networking, concebida para aproximar colaboradores e reforçar a cultura organizacional das empresas. O formato foi desenhado para ser inclusivo, de forma a permitir a participação de pessoas com diferentes níveis de preparação física.

Os participantes poderão optar entre percursos de cinco ou dez quilómetros, a correr ou a caminhar. A classificação final resulta do desempenho combinado das equipas, compostas por dois, três ou quatro elementos, em categorias masculinas, femininas ou mistas.

O modelo chega a Portugal depois de se consolidar em Espanha como um dos maiores eventos de corporate running, com um crescimento anual de 45% no número de participantes desde 2021. Na última edição espanhola, as inscrições esgotaram com 32 mil corredores em representação de 1600 empresas

A iniciativa conta com a Quirónprevención como Naming Sponsor da estreia portuguesa. Para Celso Guedes, diretor-geral da Quirónprevención Portugal, a associação ao evento reflete o compromisso da empresa com a promoção da saúde e do bem-estar no contexto laboral. “Acreditamos que a saúde e o bem-estar dos colaboradores são pilares fundamentais para construir organizações mais fortes, motivadas e sustentáveis”, afirma.

Com uma meta de chegar aos cinco mil participantes nesta primeira edição, a organização pretende criar um espaço de encontro entre empresas, equipas e profissionais, com o objetivo de promover a interação fora do ambiente habitual de trabalho. Segundo Luís Sepúlveda, CEO da LastLap, “este é o evento corporativo que faltava em Lisboa […]. A Corrida das Empresas Quirónprevención é uma competição saudável, onde o mais importante é a dinâmica de grupo, ver um CEO e um estagiário na mesma equipa e empresas concorrentes a confraternizar na meta”.

O Beato Innovation District foi escolhido para acolher a Running Village do evento. O espaço, considerado um dos principais polos de inovação da cidade, reunirá as áreas de ativação de marcas, networking e convívio entre empresas participantes, complementando o percurso que será feito na Avenida Infante Dom Henrique.

O modelo chega a Portugal depois de se consolidar em Espanha como um dos maiores eventos de corporate running. Em Madrid, a Corrida das Empresas registou um crescimento anual de 45% no número de participantes desde 2021. Na edição mais recente, reuniu 32 mil corredores em representação de 1600 empresas.

Com formatos de corrida e caminhada, a Corrida das Empresas Quirónprevención pretende afirmar-se como um ponto de encontro para organizações que procuram reforçar o espírito de equipa, promover estilos de vida saudáveis e criar novas oportunidades de relacionamento profissional.

As inscrições abrem já em julho e os interessados em participar na corrida deverão inscrever-se no site do evento.