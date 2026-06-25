Domino’s Portugal ‘pede desculpa’ aos adeptos de futebol com criatividade da FunnyHow

A agência criativa portuguesa FunnyHow é responsável pela mais recente campanha da Domino’s Portugal. A iniciativa “parte de uma verdade simples: durante um jogo do Campeonato do Mundo, ninguém quer tirar os olhos do ecrã“.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Para muitos portugueses, futebol e pizza são uma combinação inseparável, mas existe um problema que todos os adeptos conhecem. A campainha parece tocar sempre no pior momento possível. Um golo, um penálti, uma defesa impossível ou uma jogada decisiva podem acontecer precisamente quando chega a encomenda”, explica a agência criativa, em comunicado.

A FunnyHow explica que foi a partir desse insight que se criou a campanha “Pedido de Desculpa”, destinada às redes sociais da Domino’s (Youtube e Meta), que pretende reconhecer que ninguém quer perder um momento decisivo do jogo por causa da chegada de uma pizza. Assim, em vez de ignorar esta situação, a proposta passou por ter a Domino’s a tomar a iniciativa de ‘pedir desculpa’.

Durante os jogos do Campeonato do Mundo, as encomendas chegam acompanhadas por um sticker especial de “Pedido de Desculpa”. Os consumidores que partilharem uma story com esse sticker recebem um código único que lhes dá direito a uma pizza grátis numa próxima compra.

André Leite, diretor criativo da FunnyHow, afirma que “a melhor publicidade nasce muitas vezes de pequenas verdades do dia a dia. Neste caso, partimos de uma situação que qualquer adepto de futebol reconhece imediatamente”. “A Domino’s faz parte da experiência de ver um jogo em casa, mas também pode ser a responsável por interromper um momento importante. Em vez de esconder isso, criámos uma campanha em que a marca assume a responsabilidade e pede desculpa”, conclui.