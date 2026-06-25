EasyJet rejeita quarta proposta de aquisição do fundo americano Castlelake de 5.720 milhões de euros
A EasyJet rejeitou uma quarta proposta preliminar de aquisição apresentada pelo fundo de investimento norte-americano Castlelake avaliada em 5.720 milhões de euros.
A companhia aérea britânica de baixo custo eEasyJet rejeitou esta quinta-feira uma quarta proposta preliminar de aquisição apresentada pelo fundo de investimento norte-americano Castlelake, avaliada em 4.930 milhões de libras (5.720 milhões de euros).
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A empresa explicou que a proposta, que ainda não constitui uma oferta firme, prevê a aquisição da totalidade das ações da easyJet a um preço de 6,50 libras (7,54 euros) por ação.
O Conselho de Administração da EasyJet rejeitou por unanimidade a iniciativa, considerando que esta “subvaloriza significativamente” as perspetivas do grupo, ao mesmo tempo que mantém dúvidas quanto à viabilidade da operação.
No entanto, a EasyJet aceitou conceder ao fundo acesso limitado a informações comerciais para facilitar uma eventual melhoria da proposta e solicitou uma prorrogação de nove dias do prazo estabelecido pela regulamentação britânica em matéria de aquisições.
Desta forma, o consórcio liderado pela Castlelake terá até às 17:00, hora local, do dia 05 de julho para decidir se apresenta uma oferta formal ou se retira o seu interesse.
A companhia aérea afirmou ainda que mantém reservas quanto à estrutura proposta, segundo a qual a operação seria articulada através de um consórcio controlado em 49% pela Castlelake e outros coinvestidores, e em 51% por investidores europeus, entre os quais os ex-dirigentes do setor aéreo Peter Bellew e Mark Breen.
A EasyJet defendeu que se encontra numa posição de força, com uma sólida situação de tesouraria, e reiterou o seu objetivo de atingir um lucro antes de impostos superior a 1.000 milhões de libras (1.160 milhões de euros) a médio prazo.
Esta é a quarta proposta do fundo, que no início do mês avançou também com uma tentativa de aquisição da companhia britânica.
O presidente executivo da Air France-KLM, Benjamin Smith, afirmou que a empresa poderá estar interessada em adquirir alguns ativos da companhia aérea britânica EasyJet, caso avance uma eventual compra da transportadora pelo fundo norte-americano Castlelake.
O responsável esclareceu, contudo, que o grupo não está envolvido em qualquer oferta pela EasyJet e sublinhou que a Castlelake ainda não formalizou qualquer proposta.
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