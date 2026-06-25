Economia das redes sociais é crucial para as empresas

A manhã do segundo dia da Think Conference, que decorreu em Leiria nos dias 12 e 13 de junho e juntou 700 participantes, começou com uma sessão de mentoria em grupo conduzida por Paulo Faustino e Regina Santana, cofundadores do Artha Group. O formato trocou a apresentação clássica por perguntas da audiência e respostas diretas sobre negócios, redes sociais, inteligência artificial (IA), vendas e crescimento.

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Logo no arranque, a conversa passou pela relação entre tecnologia e humanização, e, perante uma dúvida sobre o uso de IA no contacto com clientes, Paulo Faustino defendeu que as empresas não devem opor os dois mundos. “Os melhores negócios são aqueles que vão conseguir fundir estes dois mundos: a tecnologia para acelerar e simplificar o processo na componente do cliente e depois o lado humano que traz a emoção, a razão, a empatia”, afirmou.

Regina Santana completou a ideia, recusando que uma resposta automatizada seja, por si só, sinónimo de desumanização. “A humanização não é fazer posts com uma pessoa da empresa a falar nas redes sociais. A humanização é muito mais que isto”, disse. Para a empresária, uma organização focada em pessoas não olha apenas para o cliente, mas também para a forma como as equipas se relacionam entre si.

Noutra pergunta, desta vez sobre crescimento nas redes sociais, os empresários voltaram a insistir na ideia de que não basta publicar e Regina Santana recusou a desculpa de que o momento alto das redes já tenha passado. “Não há a crista da onda nas redes sociais. Isso não existe”, afirmou, defendendo que o essencial é definir o objetivo da presença digital – ganhar dinheiro com o negócio, crescer em notoriedade ou tornar-se criador de conteúdo.

Os criadores de conteúdo conseguem chamar a atenção, conseguem gerar confiança e conseguem impacto nas marcas Valter Santos Digital Channels & Platforms Coordinator das marcas PRIO e Shell em Portugal

“Criar conteúdo não resolve o teu problema. Criar conteúdo é apenas uma etapa”, acrescentou Paulo Faustino. Para o cofundador do Artha Group, a maioria dos negócios continua a olhar para as redes sociais com uma visão demasiado romântica. “As redes sociais são, mais do que qualquer outra coisa, plataformas de publicidade”, afirmou, lembrando que depender apenas do alcance orgânico é deixar o negócio nas mãos dos algoritmos.

Há novas formas de chegar aos clientes

A ideia de atenção como ativo central atravessou também a intervenção de Valter Santos, Digital Channels & Platforms Coordinator das marcas PRIO e Shell em Portugal. Num painel dedicado à economia dos criadores de conteúdo, o responsável defendeu que estes deixaram de ser apenas uma aposta tática das marcas e passaram a ser peças importantes na construção de confiança e notoriedade.

“Creators são brand builders?”, perguntou no início da apresentação, respondendo logo de seguida. “Conseguem chamar a atenção, conseguem gerar confiança e conseguem impacto nas marcas”. O responsável citou dados de um estudo segundo o qual anúncios com criadores de conteúdo conseguem mais atenção do que anúncios tradicionais, e defendeu que as marcas devem integrar estes perfis desde o planeamento.

Na experiência da PRIO e da Shell, trabalhar com criadores deixou de ser uma decisão tomada quando sobra orçamento e “está sempre presente no nosso plano de meios. É mais um vertical de comunicação como outro qualquer”.

Empresários têm de sair da operação

Paulo Faustino voltou a subir ao palco, desta vez para direcionar a discussão para dentro das empresas, começando por apontar para os baixos indicadores de produtividade em Portugal, mas também das práticas de gestão e eficiência financeira. “Este Portugal somos nós. E todos temos responsabilidade nestes números”, afirmou.

Para o cofundador do Artha Group e da Think Conference, muitas empresas crescem “na raça”, por intuição ou aproveitando oportunidades contextuais, mas sem método. “A maioria das empresas não faz a mínima ideia de como é que cresceu”, disse. O risco, avisou, é que, quando o mercado deixar de ajudar, os empresários percebam tarde demais que não controlam verdadeiramente o crescimento do negócio.

Ser empresário é garantir que os outros fazem, e que fazem bem feito, e que geram resultado Paulo Faustino Cofundador do Artha Group

A resposta passa por separar melhor os papéis dentro da empresa, distinguindo o planeamento operacional, o planeamento tático e o planeamento estratégico, e percebendo que o empresário não pode continuar preso a todas as funções. “A nossa função não é fazer todas as funções. A nossa função é estratégica”, sublinhou. “Ser empresário é garantir que os outros fazem, e que fazem bem feito, e que geram resultado. Já não é sobre ti. É sobre os outros”.

O problema, acrescentou, é que muitos fundadores continuam a ser o principal gargalo das suas empresas. Querem liderar, vender, executar, rever, responder e decidir tudo, mas acabam sem tempo para pensar o negócio. “O trabalho do empresário, do CEO, do administrador da empresa, é pensar a empresa”, insistiu.