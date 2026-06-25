Em dia de Brasil, Suíça X Canadá foi o jogo do Mundial 2026 mais visto

Acompanhe as audiências de todos os jogos do Mundial de Futebol nos EUA, Canadá e México, numa análise da Dentsu para o ECO/+M.

O jogo que opôs Suíça e Canadá — no BC Place Stadium perante 52.497 espetadores — terminou com 2-1. Em Portugal, o encontro foi acompanhado, em média, por 165.290 telespectadores, na Sport TV 5, pelas 20h — de acordo com a análise elaborada pela Dentsu para o +M. Foi o jogo mais visto do dia.

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Outro jogo mediático do dia foi o Escócia X Brasil (0-3), pelas 23h, marcado pela estreia de Neymar. Foi acompanhado, em média, por 152.128 telespectadores na Sport TV 1.

Na LiveModeTV, por seu turno, a transmissão desse mesmo jogo contou com um total de 927.196 visualizações no próprio dia da partida, de acordo com os dados vistos pelo +M. Analisando os dados da Playboard, plataforma de análise de livestream do Youtube, a emissão da LiveModeTV obteve um pico de 352.531 visualizações pelas 23h50.

Voltando à televisão linear, o jogo menos visto do dia foi entre Colômbia X Congo, emitido pelas 03h na Sport TV 5. Contou com uma audiência média de 10.504 telespectadores. O menos visto do Mundial mantém-se o confronto entre Áustria e Jordânia, emitido pela Sport TV 5, que reuniu 1.449 telespectadores

A vitória da Seleção Nacional contra o Uzbequistão mantém-se o jogo mais visto do Mundial, com uma audiência média de 3.311.424 indivíduos.







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Nos primeiros 14 dias da competição, o Mundial de 2026 conta com uma audiência acumulada e não desduplicada de 16 milhões e 200 mil telespectadores. A TVI captou 33% dos telespectadores sintonizados nos jogos — cerca de 5 milhões e 253 mil.

A SIC conta com 24% — cerca de 3 milhões e 860 mil –, a Sport TV 5 captou 23% da audiência — cerca de 3 milhões e 787 mil indivíduos, a RTP 1 conta com 13% — 2 milhões e 66 mil — e a Sport TV 1 captou os restantes 7% — 1 milhão e 207 mil.

De forma geral, registou-se um público predominantemente masculino (57%), face aos 43% de audiência feminina. A maior concentração de telespectadores deu-se na faixa etária com mais de 55 anos, que representou 51% do total.

O torneio prosseguiu esta quinta-feira, 25 de junho, com os jogos República Checa X México (02h), África do Sul X Coreia do Sul (02h), Equador X Alemanha (21) e Curaçao X Costa do Marfim (21h).

Recorde o calendário completo, aqui. Caso queira explorar onde pode ver o Mundial ao ar livre, consulte aqui.