Estâncias da Grandvalira Resorts recordam que o período de Reservas Antecipadas para os Passes de Temporada 2026-27 termina a 30 de junho

As estâncias da Grandvalira Resorts recordaram que na próxima terça-feira, 30 de junho, termina o período de Vendas de Reserva Antecipada para os Passes de Temporada 2026-2027.

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A campanha de Reservas Antecipadas, que começou a 1 de abril, está limitada a 3.000 unidades, pelo que também poderá terminar antes dessa data se a disponibilidade prevista se esgotar. Atualmente, o Passe Andorra pode ser adquirido por 476 euros para residentes de Andorra e 885 euros para não residentes do Principado. Na quarta-feira, 1 de julho, começará o período de Promoção, e o preço do Passe Andorra será de 539 euros para residentes e 1.019 euros para não residentes, pelo que quem adiantar a compra poderá poupar até 134 euros, no caso de não residentes, e 63 euros no caso de residentes em Andorra.

Quanto ao Nord Pass, o preço atual é de 300 euros para residentes e 668 euros para não residentes até terça-feira, enquanto a partir da próxima quarta-feira o preço será de 329 euros para residentes em Andorra e 788 euros para não residentes, pelo que antecipar a compra significa uma poupança de 29 e 120 euros. respetivamente.

Deve lembrar-se que a Grandvalira Resorts recompensa a fidelidade dos seus clientes e aqueles que possuem um Passe Andorra ou um Passe Nord para esta época poderão novamente beneficiar de um desconto adicional de 5% na renovação do Passe de Temporada 2026-2027. Desta forma, os residentes fiéis poderão obter o Passe Andorra por 452,20 € durante o período de Reserva Antecipada e o Passe Nord por 285 €, enquanto os não residentes poderão adquiri-los por 840,75 € e 634,60 €, respetivamente, se tiverem o passe de época 2025-2026. Além disso, tanto o Passe Andorra como o Passe Nord podem ser adquiridos mediante pagamento em três prestações, sem juros ou custos adicionais durante os períodos promocionais.

COMPRE E RECARREGUE ONLINE

O Passo de Andorra é o passe de esqui do país que permite esqui ilimitado em qualquer uma das estâncias andorranas: Grandvalira, Pal Arinsal e Ordino Arcalís, desfrutando assim de até 308 km de pistas de todos os níveis durante o inverno.

Por sua vez, o Passo Nord oferece acesso ilimitado às estâncias dos vales do norte: Pal Arinsal e Ordino Arcalís, incluindo até quatro dias de esqui em Grandvalira para não residentes de Andorra e até dois dias para residentes andorranos.

Ambos os passes também dão acesso às instalações abertas durante a época de verão seguinte, ou seja, em 2027, como o prestigiado Parque de Bicicletas Pal Arinsal e os Trilhos Grandvalira E-Bikes, além de oferecerem vários descontos e vantagens adicionais, como acesso a outras estâncias de esqui pelo mundo.

Esta época de inverno, a Grandvalira Resorts lançou o Mobile Pass, o passe de esqui digital para telemóveis, que permitiu que os passes diários estejam disponíveis diretamente no seu telemóvel. Este ano, esteve disponível para passes de esqui adultos com duração entre 1 e 3 dias, mas a partir de agora o Passe Mobile também estará disponível para o Passo Nord e o Passo Andorra. Desta forma, a Grandvalira Resorts está a fazer progressos na implementação desta nova tecnologia, pioneira nos Pirenéus, que permite o acesso através das catracas sem sequer ter de tirar o telemóvel do bolso e sem necessidade de recolher qualquer suporte físico.

Por enquanto, as compras e recargas só podem ser feitas online e, após o verão, novos clientes poderão levantar os suportes físicos em diferentes pontos no Grandvalira Resorts que serão montados.