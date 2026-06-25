Governo confirma cinco portugueses desaparecidos na Venezuela

O Governo confirmou esta quinta-feira que há cinco portugueses desaparecidos na Venezuela e está a preparar-se para enviar uma equipa de cerca de 50 pessoas para prestar apoio de emergência, após os dois sismos de magnitude superior a 7 na Escala de Richter que abalaram o país.

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“Sabemos que haverá uma família portuguesa de quatro pessoas em La Guaira que estará mesmo desaparecida, poderá estar debaixo dos escombros, e uma portuguesa também na zona de Caracas. Já não é um problema apenas de comunicação”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, em entrevista à CNN Portugal.

Paulo Rangel avançou ainda que Portugal está a preparar uma equipa de “50 – talvez 53 – pessoas”, todas com experiência”, para prestar auxílio. Em causa está um grupo composto por polícias com cão para buscas nos destroços, uma unidade de emergência e socorro da GNR, membros da Proteção Civil, médicos, enfermeiros e tripulantes de ambulâncias e, provavelmente, também meios de ajuda humanitária.

“Estamos a preparar desde o início da manhã. É preciso ter o avião que leva a equipa preparado e coordenar com as autoridades venezuelanas”, explicou, acrescentando que foi acionado o Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

Paulo Rangel esclareceu que, além destes casos mais preocupantes, “há muitas pessoas que estão incontactáveis, mas isso não significa que estejam numa situação de risco de vida ou que sejam já vítimas deste terrível sismo”. “Significa que quer os telefones quer a Internet estão em baixo em muitas zonas e as pessoas não conseguem contactar-se”, esclareceu o governante com a pasta da diplomacia, em declarações ao canal televisivo.

O ministro dos Negócios Estrangeiros reafirmou ainda o pesar do Governo português pela “situação verdadeiramente trágica que se está a viver na Venezuela” e que se torna mais difícil para Portugal dada a comunidade lusa de mais de 500 mil pessoas neste país da América Latina, incluindo lusodescendentes.

A Venezuela sofreu dois sismos de elevada magnitude na quarta-feira. O primeiro sismo registado, de magnitude 7,2, ocorreu a cerca de 200 quilómetros de Caracas, seguindo-se outro, de magnitude 7,5, e cerca de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O mais recente balanço, divulgado por volta das 11h15 (hora de Lisboa), dá conta de, pelo menos, 164 mortes e 971 feridos, segundo a presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez.

Notícia atualizada às 14h05 com mais informação