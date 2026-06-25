Governo confirma primeira vítima mortal portuguesa na Venezuela

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, confirmou esta quinta-feira a primeira vítima mortal portuguesa em Caracas na sequência dos sismos que atingiram a Venezuela.

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“A vítima foi retirada dos escombros com vida, mas acabou por morrer durante o caminho para o hospital”, afirmou António Leitão Amaro, em conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros.

Numa publicação na rede social X, o Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou que se trata de uma vítima do sexo masculino, residente na Venezuela.

Leitão Amaro afirmou que as “autoridades portuguesas estão, desde os primeiros minutos, em contacto com as autoridades venezuelanas”, recordando que o primeiro-ministro já falou por telefone com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez.

O Governo confirmou também ter disponibilizado o envio de uma equipa de resgate com 50 elementos para apoiar as operações no terreno, que incluirá especialistas em resgate, elementos do INEM e da GNR.

“O Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério da Administração Interna, a Defesa Nacional e a Saúde estão agora com as suas entidades reunidas para preparar a deslocação de uma equipa, exatamente a partir do aeroporto, que se estima ser cerca de 50 pessoas, muito focadas nas capacidades de apoio ao resgate, envolvendo pessoas do INEM, equipas de resgate, equipas da Unidade de Emergência e Socorro da GNR, com capacidade e experiência já em cenários semelhantes como, por exemplo, os terremotos na Turquia”, disse Leitão Amaro.

“É um apoio que disponibilizámos de imediato e com isto queremos apoiar o povo venezuelano”, afirma Leitão Amaro.

Pelo menos 164 pessoas morreram e 971 ficaram feridas depois de dois fortes sismos terem atingido a Venezuela, declarou esta quinta-feira a presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez. O Serviço Geológico dos Estados Unidos estima, com base em modelos informáticos, entre 10 mil e 100 mil mortes.

(Notícia atualizada com mais informação)