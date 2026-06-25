IBM apresenta o primeiro chip do mundo inferior a um nanómetro

A IBM anunciou esta quinta-feira um importante avanço na área dos semicondutores com a apresentação de chips com dimensões inferiores a um nanómetro (nm). A tecnológica norte-americana explica, em comunicado, que esta tecnologia assenta numa arquitetura de transístores no nó de 0,7 nanómetros. O transístor é um dispositivo semicondutor, geralmente fabricado em silício, que funciona como um interruptor ou amplificador, controlando o fluxo de corrente elétrica num circuito.

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Em termos de escala, um nanómetro corresponde a um milésimo de micrómetro, ou a um milionésimo de milímetro (0,000001 mm). O novo chip sub-1 nm da IBM integra quase 100 mil milhões de transístores numa área do tamanho de uma unha, quase o dobro da densidade do chip de 2 nanómetros apresentado pela empresa em 2021. Este aumento de densidade resulta de um conjunto de alterações estruturais e de materiais, incluindo a arquitetura tridimensional “nanostack”, desenvolvida pela própria IBM.

Esta arquitetura permite ainda utilizar diferentes combinações de materiais em cada camada empilhada, otimizando de forma independente o desempenho e a eficiência energética de cada transístor.

Segundo os resultados técnicos divulgados, o novo chip poderá oferecer até 50% mais desempenho ou 70% mais eficiência energética do que os chips de 2 nm da IBM. Isto poderá impulsionar aplicações que vão desde a inteligência artificial generativa e infraestruturas de computação em nuvem até dispositivos eletrónicos de próxima geração.

“O mais recente avanço da IBM em chips representa um momento histórico para a computação, levando a tecnologia para além da era dos nanómetros e aproximando-a da escala dos átomos. Com a nossa nova arquitetura nanostack, não estamos apenas a tornar os transístores mais pequenos; estamos a reinventar a forma como os chips são construídos para proporcionar muito mais potência e eficiência energética“, afirmou Jay Gambetta, diretor da IBM Research e IBM Fellow, citado em comunicado.

O desenvolvimento decorre no centro de investigação de Albany, no estado de Nova Iorque, em colaboração com vários parceiros da indústria, incluindo a neerlandesa ASML, Lam Research, Tokyo Electron e SCREEN Semiconductor Solutions. A IBM indica ainda que a tecnologia poderá vir a ser adotada em produção comercial abaixo de um nanómetro dentro de cerca de cinco anos, embora essa transição dependa da maturação dos processos industriais e de novos equipamentos de litografia.