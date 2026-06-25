IE, a ESIC e a The Valley lideram o ranking das melhores escolas de negócios em formação em IA para gestores, segundo a Forbes

A Forbes publicou a lista das escolas de negócios que melhor respondem ao desafio de formar líderes empresariais para integrar inteligência artificial na estratégia corporativa, de modo a impulsionar a inovação e a competitividade nas suas empresas. Uma lista em que a IE Business School, ESIC Business & Marketing School e The Valley Business & Tech School se destacam entre as três melhores, valorizando a sua oferta de formação, metodologia de aprendizagem e os espaços para experimentação tecnológica que têm nas suas instalações.

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O surgimento da IA está a reconfigurar o mapa das competências de gestão a nível global. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, cerca de 40% dos empregos no mundo estarão expostos ao impacto da IA, um valor que pode atingir 60% nas economias avançadas. Por outro lado, o Fórum Económico Mundial, no seu relatório Futuro do Emprego, identifica o pensamento analítico, competências digitais e IA como as competências mais procuradas pelos profissionais nos próximos anos.

Neste contexto, o papel do próprio gestor está a passar por uma transformação profunda. A IA está a mudar a forma como os líderes analisam a informação, tomam decisões e gerem equipas. Os gestores já não devem apenas compreender a tecnologia, mas também ser capazes de a integrar na estratégia, interpretá-la de forma crítica e usá-la como alavanca para gerar eficiência, inovação e vantagem competitiva.

Perante este cenário, as escolas de negócios aceleraram a reformulação da sua oferta de formação para responder à procura de formação por parte dos executivos. A Forbes destacou 10 escolas de negócios numa lista que tem tido em conta a integração da IA na proposta de formação, a metodologia de aprendizagem para gestores e as instalações e espaços para experimentação tecnológica disponíveis para profissionais.

Entre as três melhores escolas de negócios destacadas pela Forbes está a IE Business School, com uma oferta de formação que combina bootcamps como Inteligência Artificial e Ciência de Dados para Negócios, programas para executivos como Gestão de Dados, Análise e Inteligência Artificial, e iniciativas integradas nos seus MBAs e programas para gestão sénior. A escola procura ajudar os líderes a compreender como aplicar IA para transformar modelos de negócio, otimizar processos e melhorar a tomada de decisões.

O segundo lugar é ocupado pela ESIC Business & Marketing School, que, com mais de meio século de experiência a formar gestores, incorporou a Inteligência Artificial como uma das áreas-chave para o desenvolvimento de negócios. A escola tem programas específicos, como o Programa de Gestão Sénior em IA & Negócios Digitais, que ajuda os gestores a integrar a IA no marketing, operações, estratégia e gestão corporativa.

O púlpito é encerrado pela Valley Business & Tech School, a Escola de Negócios do Grupo UAX especializada na interseção entre negócios e tecnologia. Esta escola colocou a Inteligência Artificial no centro da sua proposta de valor para profissionais e empresas, oferecendo formação que ajuda os profissionais a aplicar a IA na sua área de trabalho. Este é o caso de programas como o Programa Executivo em IA e Tecnologias Exponenciais para Negócios ou em Tecnologia Jurídica e Operações Jurídicas, este último focado em como aplicar tecnologia e IA a profissionais do direito.

A lista Forbes é completada pela GBSB Global Business School, Esade Business School, ISDI, EAE Business School, IESE Business School, MIOTI Tech & Business School e Nuclio Digital School. Todos compõem um ecossistema de formação que reflete o compromisso do tecido académico espanhol com a formação dos líderes do futuro.