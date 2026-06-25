Linklaters, Pérez-Llorca e Uría Menéndez assessoram venda do Penha Longa Resort a consórcio internacional apoiado pela LVMH

A venda do Penha Longa Resort, em Sintra, um dos mais emblemáticos ativos da hotelaria de luxo em Portugal, foi concluída com assessoria jurídica das sociedades de advogados Linklaters, Pérez-Llorca e Uría Menéndez. A operação envolveu a aquisição do ativo pela L Catterton Real Estate, veículo de investimento apoiado pelo grupo francês LVMH, em parceria com a Cedar Capital Partners, consolidando a entrada do consórcio no segmento premium da hotelaria europeia.

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O negócio insere-se na estratégia da L Catterton e da Cedar Capital de desenvolvimento de uma plataforma internacional de hotelaria de luxo, com o objetivo de constituir um portefólio seletivo de ativos icónicos na Europa e na América do Norte, estimado entre 10 a 15 unidades. Entre as aquisições já realizadas encontra-se o Penha Longa Resort, em Portugal, e o Garden Beach Hotel, localizado na Riviera francesa, refletindo uma estratégia de investimento focada em destinos turísticos de elevada procura e escassa oferta no segmento de luxo.

O Penha Longa Resort, operado sob a marca Ritz-Carlton, está localizado no Parque Natural de Sintra-Cascais, integrado na paisagem classificada como Património Mundial da UNESCO. O ativo destaca-se pela sua oferta de mais de 200 unidades de alojamento, incluindo quartos, suites e apartamentos, bem como por um conjunto de infraestruturas de referência internacional, designadamente spa, piscinas, campos de ténis e um campo de golfe de 27 buracos desenhado por Robert Trent Jones Jr. O resort integra ainda uma oferta gastronómica de elevado padrão, incluindo restaurantes distinguidos com estrela Michelin, e é frequentemente escolhido para a realização de eventos internacionais de relevo, entre os quais o Fórum anual do Banco Central Europeu.

Do lado dos adquirentes, a Pérez-Llorca assessorou a L Catterton Real Estate e a Cedar Capital Partners na estruturação e execução da transação. A equipa envolvida na operação foi liderada pelos sócios Evo Fernandes, Rodrigo Falcão Nogueira, Susana Estêvão Gonçalves e Carlos Vaz de Almeida, com intervenção em matérias de direito imobiliário, financeiro e transacional, assegurando o apoio jurídico integral à aquisição do ativo.

O vendedor, o fundo norte-americano The Carlyle Group, foi assessorado pela Uría Menéndez, através de uma equipa liderada pela sócia Rita Xavier de Brito, que acompanhou a estruturação e execução da venda, bem como a negociação dos termos contratuais da operação.

No âmbito do financiamento da transação, a Linklaters assessorou o Novobanco, instituição financeira envolvida na operação, assegurando a estruturação, negociação e formalização da documentação de financiamento. A equipa foi liderada pelo sócio Gonçalo Veiga de Macedo, com intervenção em matérias de financiamento imobiliário e operações cross-border.

Embora os valores da transação não tenham sido oficialmente divulgados, o ativo terá sido transacionado por um montante estimado na ordem dos 140 milhões de euros, refletindo a dimensão e relevância do investimento num dos principais resorts de luxo em Portugal.

Esta operação reforça a atratividade do mercado português no segmento da hotelaria de luxo, bem como a crescente presença de investidores institucionais internacionais em ativos prime, num contexto global marcado pelo crescimento sustentado da procura por turismo de elevada gama e pela escassez estrutural de oferta qualificada em localizações estratégicas.