Montenegro “está pronto” para enviar ajuda de emergência à Venezuela
“A impressionante força dos sismos que afetaram a Venezuela une-nos a todos", diz Luís Montenegro. António José Seguro acompanha “com preocupação” a situação e manifestou a sua consternação.
O primeiro-ministro disse esta quinta-feira que o Governo está a acompanhar a situação na Venezuela “de perto” e “está pronto para enviar ajuda de emergência e humanitária”.
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“A impressionante força dos sismos que afetaram a Venezuela une-nos a todos em volta de um país a que muitos portugueses chamam casa”, afirmou Luís Montenegro, numa publicação na rede social X.
O líder do Executivo deixou ainda uma “palavra de firme apoio e de total solidariedade” tanto para a Venezuela e para os venezuelanos como para os portugueses e lusodescendentes.
Seguro envia manifesta “profunda consternação”
O Presidente da República também está a acompanhar a situação na Venezuela, depois de dois sismos – de 7,2 e 7,5 na Escala de Richter – terem atingido o país da América Latina e provocado centenas de vítimas mortais, além de feridos e destroços.
António José Seguro está a seguir “com preocupação” os desenvolvimentos da situação e manifestou a sua “profunda consternação perante o forte sismo”. “Neste momento ainda de incerteza, dirige ao povo venezuelano, aos portugueses aí residentes e às autoridades da República da Venezuela uma mensagem de solidariedade e esperança”, concluiu o chefe de Estado, numa mensagem divulgada pela Presidência da República.
A Venezuela sofreu dois sismos de elevada magnitude na quarta-feira. O primeiro sismo registado, de magnitude 7,2, ocorreu a cerca de 200 quilómetros de Caracas, seguindo-se outro, de magnitude 7,5, e cerca de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O mais recente balanço, divulgado por volta das 11h15 (hora de Lisboa), dá conta de, pelo menos, 164 mortes e 971 feridos, segundo a presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez.
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