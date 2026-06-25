Nova Prestação Social Única aprovada com abstenção do PS

O Parlamento deu “luz verde” esta quinta-feira à proposta de lei que autoriza o Governo a criar a Prestação Social Única (PSU), que vai concentrar e substituir 13 dos apoios sociais. A aprovação já estava certa, visto que tinha sido anunciado um acordo nesse sentido entre a AD e os socialistas, em resultado de alguns ajustes, nomeadamente, no trabalho social e da eliminação da proposta de se criar um canal de denúncias especificamente ligado a esta medida.

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Na votação, que decorreu esta tarde em plenário, votaram a favor o PSD e o CDS-PP. Já o PS e a IL abstiveram-se. Votaram contra as demais bancadas parlamentares, incluindo o Chega, que inicialmente tinha sido indicado como o parceiro mais previsível para a viabilização desta medida.

A PSU será um apoio mensal com vista a assegurar ao titular e ao respetivo agregado familiar os recursos que contribuam para a satisfação das suas “necessidades mínimas”.

Nesta nova medida, vão convergir 13 apoios sociais hoje existentes, nomeadamente o rendimento social de inserção, o subsídio social de desemprego, a pensão social de velhice e a pensão de viuvez.

O valor de referência ainda não é conhecido – será definido em decreto-lei, mais tarde, pelo Governo –, mas ficou já definido que o direito à PSU dependerá, designadamente, “para os cidadãos adultos em idade ativa, da inscrição em centro de emprego, da disponibilidade para formação profissional ou educação, da disponibilidade para o trabalho em emprego conveniente ou exercício de atividades de solidariedade social, em termos adaptados às condições do beneficiário e do agregado familiar”.

O texto que foi aprovado (que resulta das votações feitas na Comissão do Trabalho esta quarta-feira) ressalva que esse trabalho social será dinamizado no âmbito de planos individuais de inserção, e “em articulação com as políticas ativas do mercado de trabalho vigentes e tendo em conta a realidade de cada beneficiário e agregado familiar”.

Fora da condição de trabalho social estão, porém, “as pessoas com incapacidade certificada através de atestado médico de incapacidade multiúso igual ou superior a 80%“, como já defendia o Executivo, “bem como as pessoas cuja situação clínica ou funcional seja declarada incompatível com essas atividades, devendo os titulares de incapacidade entre 60% e 79% ser objeto de avaliação individual de compatibilidade”, o que ficou definido já depois por acordo no Parlamento.

Por outro lado, ficou já definida a necessidade de um período mínimo de residência legal em território nacional de um ano para nacionais de Estados que não integrem a União Europeia ou o Espaço Económico (nem tenham celebrado acordo de livre circulação com a UE).

Já a ideia de criar um canal de denúncias destinado à “comunicação de situações de fraude, abusou ou acesso indevido à PSU” ficou pelo caminho. Em vez disso, prevê-se um reforço dos “mecanismos adequados de combate à fraude, abuso ou acesso indevido à PSU”.

De notar ainda que os impactos deste novo regime jurídico e da sua regulamentação serão avaliados no prazo de 24 meses, e que a autorização legislativa agora concedida ao Governo tem a duração de 120 dias.

“Não podíamos abandonar o país”

Feitas as votações, os grupos parlamentares tiveram oportunidade de fazer intervenções sobre este diploma, com Eurico Brilhante Dias, a arrancar.

“O PS viabilizou esta proposta de lei, porque jamais poderia abandonar os mais vulneráveis e o país“, começou o líder parlamentar socialista.

Eurico Brilhante Dias sublinha que Portugal está “a poucas semanas de cumprir um dos marcos do PRR” e sem a aprovação da PSU tal ficaria em causa. “Falhar ao país era não cumprir o marco”, reforça.

"O PS viabilizou esta proposta de lei, porque jamais poderia abandonar os mais vulneráveis e o país.” Eurico Brilhante Dias Líder parlamentar do PS

“Não votámos a favor, porque é uma autorização legislativa. O processo mereceria mais tempo. Mas com esta proposta fica salvaguardado o essencial. O humanismo está presente neste documento final“, frisa o deputado.

Já Hugo Soares, do PSD, garante que objetivos da PSU “foram cumpridos” com a aprovação deste diploma e deixa uma “mensagem de firmeza” a André Ventura. “Votou contra o reforço do combate à fraude e da dignificação do trabalho”, afirma. “Hoje ficou com a esquerda. Nunca ficou com a razão. Connosco desumanização nunca e não“, exclama.

"Connosco desumanização nunca e não.” Hugo Soares Líder Parlamentar do PSD

Por sua vez, Cristina Rodrigues, do Chega, critica o facto de a criação do canal de denúncias ter caído e de o prazo de residência mínima para imigrantes extra-UE ter ficado na fasquia de um ano (o Chega defendia a fixação em cinco anos de residência e carreira contributiva). Ataca também o trabalho social, que será potencialmente exigido a beneficiários doentes.

Ainda à direita, Joana Cordeiro, da IL, deixa claro que os liberais não aceitam que os doentes oncológicos sejam obrigados a fazer trabalho social. “Senhores deputados, sejam humanistas. Isto é inaceitável. Não há diálogo possível quando alguém defende o que acabaram de defender“, atira, dirigindo-se à bancada laranja.

Já à esquerda, Alfredo Maia, do PCP, fala num “preconceito da direita contra os pobres” e defende que o trabalho social previsto como condição da PSU não é mais do que “trabalho não remunerado“. “Esta PSU contribuirá para uma maior estigmatização, culpabiliza os pobres pela sua própria pobreza. Por isso, votámos contra”, salienta.

(Notícia em atualização)