Nuclear? “Não me peçam para investir nisso”, afirma CEO da EDP

Poucos dias antes de a EDP celebrar os seus 50 anos, e depois de salientar a adaptação às novas tecnologias como uma força da empresa, o CEO da elétrica, Miguel Stilwell d’Andrade, afirma não ter “nada contra” a energia nuclear, mas afirma que não lhe reconhece interesse como investimento.

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“Não me peçam para investir nisso [a energia nuclear]. (…) Acho que não faz sentido nenhum do ponto de vista de gestão e de investimento“, afirmou Miguel Stilwell d’Andrade, num encontro com jornalistas, a propósito dos 50 anos da EDP. O mesmo indica que não tem nada contra esta tecnologia enquanto engenheiro, mas sim enquanto gestor, e que portanto não se trata de uma questão ideológica.

Como argumentos para não considerar investir em energia nuclear, o CEO da EDP sublinhou que esta tecnologia é “bastante cara”, e que “todos os projetos têm custado dobro ou triplo do orçamento inicial e demoraram dobro ou triplo do tempo que inicialmente estava previsto”. Além disso, vê um entrave grande no licenciamento. “Sabem a dificuldade que é licenciar um parquezinho solar. Imaginem uma central nuclear. Boa sorte”, ironizou. Por fim, realça que são projetos que exigem garantias do Estado.

Neste sentido, frisou que é na energia eólica, solar e baterias que a EDP conta “continuar a diferenciar-se” no mercado e permitir o crescimento da empresa nos próximos anos. Também em redes indica que a EDP pretende investir “o máximo” que puder, olhando à rentabilidade. Considerou, ainda, que a bombagem — tecnologia de armazenamento em centrais hídricas — “faz imenso sentido” em Portugal. O investimento em hídricas, sendo “extremamente” elevado, “é preciso fazer-se as contas”, nomeadamente no que diz respeito a um eventual projeto no Fridão.