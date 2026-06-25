Pelo terceiro ano consecutivo, o Grupo Azvi ultrapassa os 1.000 milhões de euros em volume de negócios e atinge um EBITDA de 72 milhões de euros

O Grupo Azvi encerrou 2025 consolidando o seu crescimento e força financeira ao ultrapassar 1.000 milhões de euros de volume de negócios pelo terceiro ano consecutivo e atingir um EBITDA de 72 milhões.

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Os resultados refletem um modelo de negócio baseado na especialização ferroviária, diversificação geográfica e integração das capacidades de engenharia, construção, transporte, manutenção e operação de infraestruturas, o que permitiu ao Grupo manter uma trajetória de crescimento sustentada em mercados estratégicos.

Um dos marcos mais notáveis do ano ocorreu na área da construção. A Azvi atingiu uma encomenda recorde de €1.300 milhões, elevando o seu atraso para quase €2.000 milhões, impulsionados por projetos estratégicos em Espanha, México e Chile.

Entre as atribuições mais relevantes está o contrato para projetar e construir o troço ferroviário de 136 km entre Arroyo El Sauz e Nuevo Laredo, no México, por 516 milhões, dentro do corredor Saltillo-Nuevo Laredo. A empresa também ganhou o contrato para o elétrico de Uppsala, na Suécia, sob um modelo de contrato colaborativo e avaliado em mais de 450 milhões.

Estes contratos reforçam a posição do Grupo Azvi como um dos principais referentes internacionais no setor ferroviário, uma atividade intimamente ligada à história e evolução da empresa desde as suas origens.

No negócio de concessões, a Cointer fechou o ano com um atraso de €4.681 milhões. Durante 2025, a empresa também deu um passo estratégico no Chile após ter sido premiada com dois projetos de concessão de estradas urbanas na Região Biobío, que incluem a construção, conservação e operação durante 20 anos de corredores de transporte público, com investimentos superiores a 172 milhões cada.

As restantes áreas de atividade do Grupo – Obras Industriais, Transporte Ferroviário, Manutenção Ferroviária e Serviços Urbanos e Ambiente – também registaram um crescimento operacional e financeiro significativo durante o ano, reforçando a diversificação da empresa e a sua capacidade de gerar valor em diferentes mercados.

O relatório anual inclui também os progressos alcançados em termos de inovação, transformação digital e sustentabilidade. Neste domínio, o Grupo Azvi elaborou o seu IV Plano de Redução de Emissões de GEE 2026-2030, alinhado com o Acordo de Paris e com o objetivo corporativo de alcançar a neutralidade climática até 2050.

Manuel Contreras Caro, presidente do Grupo Azvi, afirmou que “não é coincidência termos chegado tão longe, depois de mais de 150 anos de história. O nosso sólido modelo de negócio, baseado numa especialização ferroviária de elevado valor acrescentado, combinando engenharia, construção e operação de ativos num quadro de sustentabilidade, bem como uma diversificação geográfica e de atividades adequada, tem demonstrado uma notável capacidade de adaptação e solidez perante situações macroeconómicas complexas como a atual”.

O principal executivo da empresa sublinhou, acima de tudo, o papel das pessoas como principal motor do crescimento da empresa e sublinhou que “as nossas pessoas são a origem da nossa força, a força motriz do nosso presente e a garantia do nosso futuro; aqueles que tornam cada desafio realidade e que merecem todo o meu reconhecimento e gratidão.”