Pochettino recorre à tecnologia da Sportian, criada na LALIGA, para treinar os Estados Unidos

A seleção de futebol dos Estados Unidos está a recorrer, durante a competição internacional que acolhe em junho e julho, à Sportian Performance, uma plataforma tecnológica desenvolvida originalmente pela LALIGA, sob o nome de Mediacoach, e comercializada pela Sportian, a sua joint venture com a Globant.

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A equipa dos EUA começou o campeonato com duas vitórias e garantiu a qualificação para as rondas a eliminar antes de disputar o último dia da fase de grupos. Para se prepararem para os combates, Pochettino e os seus colaboradores utilizam uma ferramenta que integra dados avançados, vídeo e informação gerada pela inteligência artificial num único ambiente de trabalho.

“Olhando para o histórico campeonato, estou convencido da importância de proporcionar à nossa equipa todas as vantagens possíveis. A Sportian Performance oferece um ambiente de trabalho único que permite à nossa equipa analisar jogos e tomar melhores decisões em tempo real, apoiadas por dados sólidos. Esta ferramenta reforça o ecossistema de análise e tecnologia de classe mundial que estamos a construir para os nossos jogadores e coloca-nos numa posição ideal para proporcionar um torneio inesquecível”, disse Pochettino.

A plataforma facilita a preparação tática dos jogos, a análise do adversário e a elaboração de relatórios personalizados para os jogadores. Durante os jogos, fornece dados e vídeo em direto, bem como alertas sobre possíveis alterações na estrutura do adversário ou sobre certos indicadores físicos dos jogadores.

A evolução da Sportian Performance reflete o compromisso inicial da LALIGA, ao longo de mais de uma década, em incorporar tecnologia e análise de dados no futebol profissional. A ferramenta é utilizada pelos 42 clubes profissionais espanhóis, pelo departamento Football Intelligence da LALIGA e por outras competições e organizações internacionais.

Esta tecnologia não é apenas utilizada pela equipa técnica para preparar os jogos, mas também para melhorar as transmissões audiovisuais da LALIGA. Os dados de desempenho gerados pelo sistema são usados nos gráficos que mostram informações sobre velocidades, posições, distâncias percorridas e outras variáveis dos jogadores e equipas durante os jogos.