Portuguesa Promptly integra grupo brasileiro e expande rede de dados clínicos para investigação

A Promptly Health anunciou esta quinta-feira a integração da Hapvida Notre Dame Intermédica, um dos maiores grupos de saúde da América Latina, expandindo a sua rede internacional de dados clínicos para investigação e inovação.

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Com esta integração, a plataforma da health tech portuguesa passa a abranger mais de 70 milhões de vidas e centenas de instituições de saúde na Europa e no Brasil, consolidando um dos ecossistemas federados de dados clínicos mais abrangentes do mundo para investigação e geração de evidência em saúde.

A entrada da Hapvida representa um passo relevante para a empresa, dada a dimensão e importância do grupo no setor da saúde brasileiro. Com mais de 16 milhões de beneficiários e presença em todas as regiões do país, a Hapvida junta-se agora a uma infraestrutura tecnológica concebida e desenvolvida em Portugal.

A expansão surge numa altura em que a União Europeia se prepara para implementar o Espaço Europeu de Dados de Saúde (EHDS), iniciativa destinada a facilitar a partilha e utilização de informação clínica para investigação, inovação e prestação de cuidados de saúde.

“O que a Hapvida construiu ao longo de 80 anos é extraordinário, não apenas em escala, mas também em ambição. O seu investimento em ciência de dados e o compromisso em utilizar inteligência clínica para melhorar os cuidados e apoiar a tomada de decisões médicas é exatamente a base que transforma uma parceria de dados em algo significativo”, afirma Pedro Ramos, CEO da Promptly Health, citado em comunicado.

“Com 16 milhões de beneficiários e uma rede que abrange todas as regiões do Brasil, a Hapvida traz uma profundidade de conhecimento clínico do mundo real que tem estado, em grande medida, inacessível à comunidade global de investigação. Temos orgulho em recebê-la na Promptly Evidence Network”, realça o líder da health tech portuguesa.

Com 16 milhões de beneficiários e uma rede que abrange todas as regiões do Brasil, a Hapvida traz uma profundidade de conhecimento clínico do mundo real que tem estado, em grande medida, inacessível à comunidade global de investigação. Temos orgulho em recebê-la na Promptly Evidence Network. Pedro Ramos CEO da Promptly Healt

Segundo a empresa, a integração de dados clínicos provenientes do Brasil permitirá alargar a diversidade de populações, padrões epidemiológicos e percursos terapêuticos disponíveis para investigação, reforçando a representatividade dos estudos realizados através da plataforma.

Por sua vez, Rodrigo Sardenberg, diretor da Hapvida, destaca que “o Brasil possui uma extraordinária riqueza de dados clínicos que continua, em grande medida, invisível para a comunidade global de investigação”. “Esta parceria com a Promptly Health dá-nos as ferramentas para estruturar e tratar esses dados, criando uma ponte entre a realidade diária dos nossos hospitais e a evidência de que investigadores e inovadores necessitam”, sublinha.

A empresa portuguesa explica que a sua tecnologia permite que hospitais e sistemas de saúde partilhem conhecimento sem necessidade de transferir dados clínicos sensíveis. Através de uma arquitetura federada, os dados permanecem sob controlo das instituições que os geram, enquanto investigadores e organizações autorizadas podem aceder a evidência clínica de forma segura, escalável e em conformidade com os mais elevados padrões regulatórios.

Atualmente, a plataforma da Promptly Health liga cerca de 400 hospitais e organizações de saúde em Portugal, Espanha, França, Alemanha, Reino Unido e, agora, Brasil, servindo de base a estudos multinacionais, investigação observacional e projetos de geração de real-world evidence.

A Promptly Health considera que esta “expansão reforça o posicionamento de Portugal na área dos dados de saúde e da investigação clínica, demonstrando a capacidade de tecnologias desenvolvidas no país para responder a desafios globais no setor da saúde”.